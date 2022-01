Jasson Biggs proslavio se u filmu "Američka pita" 1999. godine, a sada se pridružio ekipi popularne kriminalističke serije.

Glumac Jasson Biggs slavu je stekao u kultnoj komediji "Američka pita" iz 1999. godine, u kojoj je utjelovio tinejdžera Jima koji ima poseban odnos s pitom od jabuka.

Biggs je glumio i u preostala tri nastavka filma te je 20 puta bio nominiran za nagradu Emmy koju je 10 puta i dobio.

Jim je nakon "Američke pite" nastavio dobivati uloge u filmovima i serijama, a u javnosti je posebno odjeknuo njegov posljednji angažman.

Biggs se sada pridružio ekipi jedne od najdugovječnijih kriminalističkih serija - "Zakon i red: Odjel za žrtve", a isplivale su i njegove prve fotografije sa seta.

Jasona na fotkama nije teško prepoznati jer se tijekom godina jako malo promijenio, no u međuvremenu smo ga imali priliku gledati i u hit-seriji "Orange Is the New Black", filmovima "Anything Else", "Eight Below" i "The Subject", a nedavno je završilo emitiranje i prve sezone njegove emisije "Jason Biggs' Cash at Your Door".

Što se tiče njegova privatnog života, Jasonu se i tu sve lijepo posložilo te je od 2008. je u sretnom braku s kolegicom Jenny Mollen s kojima ima dvoje djece.

