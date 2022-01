Jack Black snimljen je ispred svojeg doma u neprepoznatljivom izdanju s gustom bradom, s kakvom ga dosad nismo imali priliku vidjeti.

Holivudskog glumaca i komičara Jacka Blacka već neko vrijeme nismo vidjeli u javnosti, no paparazzi su ga ovih dana konačno uspjeli uhvatiti. Međutim, malo tko je na prvi pogled shvatio da je to on.

52-godišnji glumac snimljen je ispred svojeg doma u Los Felizeu, ali rijetki su uspjeli shvatiti o kome je riječ jer se sakrio ispod guste i dugačke brade. Čini se da je Jack odlučio drastično promijeniti imidž jer ga u ovakvom izdanju dosad nismo vidjeli.

Jack u San Felizeu živi sa 13-godišnjim sinom Thomasom i 14-godišnjim Samuelom te suprugom, pjevačicom Tanyom Haden, s kojom je u braku od 2006. godine.

Jedan od posljednjih filmova koje je Jack snimio je "Jumanji: The Next Level", nastavak uspješnice iz 2017. godine, a pojavio se i u komediji "Home Movie: The Princess Bride", kao i u "Waffles + Moch".

