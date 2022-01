Ivan Mikulić se povukao iz javnosti 2008. godine zbog tumora na mozgu, a nakon što ga je pobijedio, neuspješno se pokušavao vratiti na scenu i danas se o njemu malo zna.

Sjećate li se pjevača Ivana Mikulića, koji je 2004. s pjesmom "Daješ mi krila" predstavljao Hrvatsku na Eurosongu u Istanbulu?

Tada je bio na vrhuncu popularnosti, a s glazbene scene povukao se 2008. godine, nakon što mu je dijagnosticiran tumor na mozgu. Tešku bitku s bolesti skrivao je od javnosti sve dok je nije dobio.

"To je bio tumor na mozgu i ja sam ga, hvala Bogu, pobijedio uz stručnu pomoć doktora na Rebru, gdje sam operiran, i zahvaljujem se svima koji su mi pomogli u tom razdoblju i uz molitvu, ja vjerujem, tako da sam uspio pobijediti i tu bolest, koja nije bila tako zloćudna, ona je bila dobroćudna. Nije mi jednostavno o tome čak niti govoriti. Ne tražim nikakvo sažaljenje. Ja sam uspio to pobijediti i javlja mi se puno ljudi koji su prošli kroz slične faze u svom životu i svi su optimistični. Jedino uz optimizam, uz stručnu pomoć liječnika, doktora i, moje je osobno mišljenje, uz molitvu, takve stvari se mogu nadići", kazao je Mikulić 2013. za IN Magazin.

Nakon što je pobijedio opaku bolest, u nekoliko se navrata pokušavao vratiti na glazbenu scenu, no to mu nije pošlo za rukom.

Mikulić je karijeru započeo 1995. godine, kada se prvi put natjecao na Dori s pjesmom "Ti i ja", a krajem 90-ih je imao i veliki hit "Pustite me da je volim". Nastupao je i na brojnim festivalima te u dijaspori, a kao vrhunac svoje karijere izdvaja ulogu u mjuziklu Jesus Christ Superstar, koji je početkom 2000-ih igrao u Lisinskom.

"To je nešto posebno i nešto što bi htio ponoviti!" kazao je svojevremeno za IN Magazin.

Mikulić danas sa suprugom Majom i njihovo dvoje djece živi daleko od očiju javnosti i o njemu se malo zna.

