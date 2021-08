Obiteljske tragedije i ovisnost o plastičnim operacijama obilježile su život Hunter Tylo koja danas više ne nalikuje na sebe.

Američka glumica i manekenka Hunter Tylo 80-ih je godina slovila kao jedna od najljepših žena svijeta koju su obožavali i muškarci i žene, ali od njezine je prirodne ljepote kao i slave, danas ostala tek sjena.

Naime nakon niza privatnih tragedija Hunter je postala ovisna o plastičnim operacijama i to toliko da je danas gotovo neprepoznatljiva, zbog čega više nije dobivala ni uloge. Danas se u javnosti rijetko pojavljuje, a kada se pojavi uglavnom izaziva čuđenje zbog izgleda.

Vrhunac karijere dosegla je krajem 80-ih godina i to zahvaljujući seriji "Days of Our Lives", sve dok 1990. godine njezin lik nije povučen, nakon čega je odlučila upisati studij medicine. Glume se nije odrekla pa se uz studiranje pojavljivala i u seriji "The Bold and the Beautiful", iako je tu ponuda isprva htjela odbiti.

Želja za vraćanjem najvećih dana slave bila je jača od toga, no obitelj su joj počele pogađati velike tragedije. Tako joj je kćeri Katyi Ariel dijagnosticiran rak, odnosno retinoblastom. Bolest joj se nekoliko mjeseci nakon operacije vratila, ali srećom i povukla, za što su ustvrdili da je pravo čudo. Glumica i dandanas tvrdi da je za to zaslužna molitva.

Tragedijama tu nije bio kraj, jer se 2007. godine glumičin sin Michael Tylo Jr. utopio u bazenu njihove obiteljske kuće u Nevadi.

Nakon dužeg perioda tugovanja Hunter se ponovno pokušala vratiti poslu i staroj slavi, ali to joj više nikada nije pošlo za rukom.

Koliko se Hunter promijenila, pogledajte u našoj galeriji.