Humphrey Bogart po mišljenju publike i struke je najveći glumac svih vremena, a glumio je u brojnim filmskim klasicima. Do kraja života je bio vjeran svojoj Lauren Bacall, glumici koju je upoznao na snimanju zajedničkog filma. Prisjetili smo se detalja iz njegova života.

"Casablanca", "Blago Sierra Madre", "Afrička kraljica" i "Pobuna na Caineu" samo su neki od filmova legendarnog Humphreyja Bogarta, glumca koji je po Američkom filmskom institutu najveći glumac američke klasične kinematografije.

Humphrey DeForest Bogart rođen je 1899. godine u New Yorku, no njegovi roditelji izgubili su dokumente te nikada nije točno utvrđen datum njegova rođenja. Iako mu u dokumentima stoji da je rođen na Božić 1899. godine, kada se proslavio pisalo je drugačije jer su njegovi agenti smatrali da nije dobro zbog publiciteta da piše taj datum.

Još u srednjoj školi otkrio je svoju umjetničku stranu, no često je imao problema zbog alkohola i cigareta. Nakon što je završio obrazovanje upisao se u ratnu mornaricu te se borio za američku stranu tijekom Prvog svjetskog rata. Po povratku kući počeo se družiti s glumica s Broadwayja te je i sam razvio interes za glumu. Iako je u njegovoj obitelji gluma bila nepopularna profesija, htio je pokušati te je bio na audiciji. Njegova prva kazališan predstava podijelila je kritiku, a dok su jedni tvrdili da je savršen na pozornici, drugi su smatrali kako nije adekvatan za glumu.

Bogart je ubrzo zatim otišao u Hollywood, a nije mogao ni pretpostaviti da će osvojiti sve svojim stavom i karizmom. Glumio je uglavnom negativce, nije prečesto bio u dobrim odnosima s kolegama, no s druge strane, s dijelom kolega je bio kućni prijatelj. Prvu glavnu ulogu u romantičnom filmu ostvario je u "Casablanci". S kolegicom i glavnom glumicom iz filma Ingrid Bergman jedva je progovorio nekoliko riječi dok nisu bili pred kamerama, a ona je kasnije u intervjuima pričala o tom odnosu. "Poljubila sam ga zbog filma, a nisam imala pojma ništa o njemu", pričala je. Taj film je 1943. godine dobio Oscara za najbolji film, no Bogart nije dobio zlatni kipić, iako je bio nominiran.

Glumicu Lauren Bacall upoznao je tijekom snimanja filma "To Have and Have Not". Humphrey je imao 44, a ona 19 godina, no osvojila ga je na prvi pogled. Od samoga početka imali su neraskidivu vezu, a nije trebalo dugo ni dok su postali ljubavnici. U Hollywoodu je u tom trenutku tolika razlika u godinama bila neobična, no par se nije obazirao na napise medija. Čak se ni redatelj nije slagao s njihovom romansom, a smetalo mu je sve jer je i sam bio zaljubljen u Bacall. "Bogart se zaljubio u lik koji je Lauren glumila i ona će do kraja svog života morati glumiti", rekao je kasnije redatelj Howard Hawks. Odmah nakon snimanja tog filma počeli su raditi na idućem, a u tom se trenutku Bogart razveo od svoje prve supruge.

Bogart i Bacall vjenčali su se na maloj ceremoniji 1945. godine, a tijekom čitavog braka isticali su da su ludo zaljubljeni. Unatoč svađama, sjajno su funkcionirali kao par te su često radili zajedno na filmovima. Slavni glumac prvi put je postao otac s 49 godina kada je Lauren rodila njihovog sina Stephena Humphreyja Bogarta 1949. godine. Kćer Leslie dobili su 1952., a njihova djeca bavili su se sličnim poslovima poput svojih roditelja.

Humphrey Bogart je do 1955. godine imao već velikih problema sa zdravljem, a liječnici su mu dijagnosticirali rak jednjaka. Čitav život je pio i pušio, a sve ovisnosti uzele su danak te je završio na operaciji. Preminuo je 20 dana nakon svog 57. rođendana, a toliko je smršavio da je imao tek 36 kilograma na kraju. Bette Davis, Marlene Dietrich, Katharine Hepburn i Joan Fontaine samo su neke od kolegica koje su bile na njegovom sprovodu.

Humphrey Bogart ostao je kao jedan od najvećih glumaca zlatne ere Hollywooda, a brojne kolege kasnije isticale su kako im je upravo on bio uzor kojem će se zauvijek diviti.