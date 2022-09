Bivša glumica filmova za odrasle Jenna Jameson bori se s misterioznom bolešću koja ju je potpuno promijenila i sad se bori za osnovne ljudske potrebe.

Bivša glumica filmova za odrasle Jenna Jameson podijelila je šokantnu fotografiju na svom Instagram profilu na kojoj sjedi stolu za magnetnu rezonancu te uopće ne liči na sebe.

''Umorna'', napisala je kratko u opis fotografije, a brojni su joj u komentarima poželjeli brz oporavak.

Nekadašnji seks-simbol i patnja mnogih muškaraca pokleknula je pred bolešću koja joj je onemogućila hodanje pa joj trebaju kolica ili pomoćna hodalica, a iza nje je i period od dva tjedna u kojem je konstantno povraćala.

Liječnici još uvijek pokušavaju otkriti što joj je, a Jenna izgleda vrlo slabo i loše.

Pola ove godine provela je u bolnici na pretragama, a kratkoročno pamćenje potpuno joj je oslabilo pa ide i na terapije koje joj poboljšavaju kognitivne mehanizme i potiču povratak sjećanja.

''I dalje tražim odgovore, a moje pamćenje je sada bukvalno grozno. Moguće je da je to od stresa zbog bolesti'', napisala je proljetos.

Najveća podrška Jenni svakako je zaručnik Izraelac Lior Bitton, s kojim je u travnju 2017. godine dobila kćerkicu Batel Lu te zbog njega prešla na židovstvo kako bi se mogli vjenčati. Par je zajedno od 2015. godine. Prethodno je Jenna bila u kratkim brakovima s Bradom Armstrongom i Jayem Grdinom.

U prvom braku s kolegom i vlasnikom pornokompanije Bradom Armstrongom izdržala je svega deset tjedana. Par je prekinuo 1997. godine, no do 2001. godine po ugovoru su radili zajedno te su se tek tada službeno rastali. Drugi suprug bio je vlasnik jednog pornostudija Jay Grdina, a braku su bili od 2003. do 2006. godine.

Za to vrijeme on je bio jedini muškarac s kojim je snimala scene, a tijekom tog braka saznala je i da boluje od raka kože. Iako je on uklonjen operacijom, Jenna je ubrzo nakon što je saznala dijagnozu pobacila njihovo dijete te više nije mogla zatrudnjeti s njim, a sav taj stres doveo je do razvoda.

2006. godine na popularnom Myspaceu Jenna je upoznala bivšeg UFC borca Tita Ortiza, s kojim je 2009. godine dobila blizance, no par se rastao 2013. godine.

Jenna je dio svoje nekadašnje ljepote uništila burnim životom, ovisnošću o drogama, ali i plastičnim operacijama, a sada ju je dodatno promijenila i bolest.

