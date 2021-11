Elle Fanning počela je glumiti sa samo dvije godine, kada je u filmu "Ja sam Sam" glumila mlađu verziju svoje sestre Dakote, a od tada je izgradila uspješnu karijeru i odrasla u pravu ljepoticu.

Glumica Elle Fanning, koja je karijeru započela kao dijete, ukrala je sve poglede na dodjeli nagrada InStyla Awards u Los Angelesu.

Na crvenom tepihu pojavila se u neobičnom i poprilično oskudnom izdanju u kojem je pokazala da je daleko od preslatke djevojčice kakvom je mnogi još doživljavaju. Nosila je metalni zlatnim topić koji je otkrio njezin dekolte, trbuh i leđa, a iskombinirala ga je s dugačkom crnom suknjom.

Lijepa 23-godšinjakinja je i nedavno na jednom svečanom događaju plijenila pažnju u još jednom golišavom izdanju, a tada je nosila prozirnu haljinu s visokim prorezima u kojoj je, osim donjeg rublja, otkrila i svoje vitke noge.

Elle se počela baviti glumom kada je imala samo dvije godine, a prvu ulogu ostvarila je u filmu "Ja sam Sam" iz 2002. godine, za koji je glumac Sean Penn osvojio Oscara. U filmu je glumila mlađu verziju svoje četiri godine starije sestre Dakote, koja je također bila velika dječja zvijezda, a obje su od tada nastavile graditi uspješne karijere u Hollywoodu.

Zadnje zapažene uloge Elle je ostvarila u filmovima poput "Zlurada", "Sva radosna mjesta" i "Kišni dan u New Yorku", a u seriji "The Great" skinula se do kraja te je snimila i vruće scene seksa.

Kako je Elle izgledala kada je bila djevojčica i koliko se od tada promijenila, pogledajte u našoj galeriji.

Pojavile se prve fotke Toma Cruisea nakon što je šokirao promjenama na licu, pogledajte kako izgleda ovih dana! +26

Brenin sin ostavio djevojku i u tajnosti ljubi majčinu kolegicu, a njoj se to ne usudi priznati? "Koliko znam, ne smije joj reći" +27