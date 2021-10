Brigitte Bardot je godinama intrigirala javnost svojim golišavim scenama i zanimljivim privatnim životom, a umirovila se od filma nakon 20 godina te je postala aktivistkinja za prava životinja.

Francuska zvijezda Brigitte Bardot bila je seks-simbol 50-ih i 60-ih godina prošloga stoljeća, a ova diva koju nitko još nije dostigao prije nekoliko je dana proslavila 87. rođendan. Kao glumica je uglavnom utjelovljavala seksualno emancipirane žene zbog čega su za njom uzdisali muškarci diljem svijeta, a po mnogima je bila jedna od najvećih kulturnih ikona svoga doba.

Rođena i odrasla u Parizu, Bardot se baletom počela baviti još kao djevojčica, a 1952. godine se bacila u glumu. Međunarodnu slavu postigla je filmom iz 1957. godine "I bog stvori ženu", nakon čega su uslijedile brojne uspješnice. Danas je smatraju pretečom seks-simbola, a među prvima se do kraja skinula pred kamerama bez ikakvoga srama.

Od zabavne industrije je odustala 1973. godine kada se umirovila, a u tom je trenutku iza sebe imala 47 filmova, nekoliko mjuzikala, a snimila je i oko 60 pjesama.

Vodila je i zanimljiv privatni život. U asistenta režisera Marka Alegrea, Rogera Vadima, zaljubila se odmah na početku svoje glumačke karijere. On ju je ubrzo zaprosio, no vjenčanje su stopirali njezini roditelji. Naime, Bardot je imala 17 godina i nisu joj htjeli dati dozvolu za brak. Ona je čekala 18. rođendan i par se vjenčao 1952. Upravo je Roger režirao filmski hit "I bog stvori ženu".

Par je navodno imao brojne izvanbračne afere, a razveli su se nakon pet godina. To im nije predstavljalo problem u poslovnom svijetu te su često i kasnije zajedno surađivali. Dvije godine kasnije Bardot je ponovno izgovorila sudbonosno da glumcu Jacquesu Charrieru, a par je ubrzo dobio i sina Nicolasa-Jacquesa. Navodno je Brigitte zatrudnjela na nagovor muža koji je žarko htio dijete. Nije se povezala sa svojim djetetom i zapanjila je javnost riječima da je trudnoća nešto najgore što joj se dogodilo u životu. Nekoliko je puta dijete koje je nosila u trbuhu nazvala malignim tumorom i izjavila da je bolje da je rodila psa nego to dijete.

To je njezina sina boljelo i nikad joj nije oprostio te izjave, no sve to bila je posljedica glumičine velike boli. Naime, Brigitte si je osam mjeseci nakon sinova rođenja pokušala oduzeti život na svoj 26. rođendan. To se zbilo tijekom snimanja filma "Istina" i Brigitte je to učinila zbog bračnih problema. Razvela se 1962., a dok je doživljavala krah u privatnom životu, njezin film bio je najgledaniji u Francuskoj i obarao je rekord u zaradi. Nicolas je zbog cjelokupnog odnosa s majkom rastao uz oca nakon razvoda.

Ljubila je i njemačkog milijunaša Guntera Sacha, a posljednji, četvrti put skrasila se s političarom Bernardom D’Ormaleom, za kojeg se udala 1992. te su i danas u braku. Inače, književnica Vinsendu u Brigitteinoj biografiji napisala da je glumica imala više od 100 ljubavnika i ljubavnica.

Nakon što je otišla iz svijeta filma, Brigitte se posvetila borbi za prava životinja. Fondaciju koja se brine za zaštitu životinja osnovala je 1986. godine, a proteklih je godina šokirala javnost svojim brojnim izjavama kada su životinjska prava u pitanju. Bardot je od nekadašnjeg francuskog predsjednika Olanda Françoisa Hollandea tražila pomilovanje za alpske koze, a prozvala je i političare zbog mučenja životinja u toj zemlji.

Bardot danas živi u Saint-Tropezu okružena životinjama, a zbog artritisa mora hodati s pomagalom. Odbila je ići na operaciju kako bi ublažila taj zdravstveni problem, a jedna je od rijetkih zvijezda koja nikad nije htjela sređivati svoje tijelo plastičnim operacijama. Poznata je po tome što se zalaže za prirodan izgled i nekoliko puta je rekla da želi umrijeti u svojoj ljepoti.