Kunal Nayyar proslavio se u seriji "Teorija velikog paska", a zbog uloge u filmu "Suspicion" je potpuno promijenio imidž.

Glumac Kunal Nayyar (40) najpoznatiji je kao sramežljivi štreber Raj iz popularne humoristične serije "Teorija velikog praska".

No uloge u nadolazećem trileru "Suspicion" glumac je morao pustiti bradu što ga je potpuno transformiralo. Osim brade, Kunal sada ima i puno kraću kosu nego u seriji, a čini se da je njegov novi imidž pun pogodak jer su društvene mreže preplavili komentari da nikada nije bio zgodniji.

Za razliku od Raja, Kunal se u stvarnom životu ne boji pričati sa ženama i zaveo je jednu pravu ljepoticu.

Njegova supruga Neha Kupar bila je Miss Indije 2006. godine, a na svjetskom izboru za Miss Universe našla se među dvadesetih najljepših žena svijeta.

Kunal ju je upoznao 2009. godine i zaljubio se na prvi pogled. Vjenčali su se 2011. godine, a svadba je potrajala čak šest dan

Glumac je za Vogue Indija tada izjavio: "Najdraži dio vjenčanja bio je trenutak kad sam je vidio prvi put toga dana. Još uvijek se naježim kad se sjetim kako je bila prelijepa. Očito znam da je moja žena prelijepa, cijeli svijet to zna. No to je bilo nešto više od fizičke ljepote. Bilo je to spiritualno, ona je bila vizija. Neću zaboraviti taj trenutak dok sam živ."

