Jerry O'Connell je pomalo zaboravljeni glumac iz komedija, a dosta je posvećen obitelji i u srpnju će proslaviti 14 godina braka s Rebeccom Romijn s kojom ima kćeri blizanke Dolly Rebeccu i Charlie Tamaru.

Jerry O'Connell poznat je po ulozi u hit-drami "Jerry Maguire" i ulogama u brojnim komedijama, koje nisu ostvarile neki uspjeh, a među njima je i "Klokan Jack".

47-godišnji glumac je u ponedjeljak ujutro privukao pozornost tijekom trčanja po kalifornijskom gradu Calabasasu. Jerry je pokazao da je u odličnoj formi, no rijetko tko ga je na prvu prepoznao.

O'Connell je kratke hlače ispod kojih su mu izvirivale bokserice i u jednom džepu je imao bocu s vodom. Nosio je tenisice i kapu, a povremeno je stavljao sunčane naočale. No bilo mu je toliko vruće da nije obukao majicu i pokazivao je svoj istrenirani torzo koji se pogotovo isticao na suncu.

Jerry je bio pomalo neprepoznatljiv s kapom na glavi i malo dužom kosom te se trebalo dulje zagledati u njega da bi shvatili da je to poznati glumac. Kako pišu strani mediji, O'Connell se priprema za premijeru druge sezone animirane serije "Star Trek: Lower Decks" koja će biti kasnije ove godine.

Inače, glumac je od 2007. u braku s kolegicom Rebeccom Romijn (48), a upoznali su se 10 godina ranije. Supružnici imaju 11-godišnje blizanke Dolly Rebeccu i Charlie Tamaru.

Jerry često dijeli fotografije svojih kćeri na Instagramu dok rijetko pokazuje privatne trenutke sa suprugom, no zato ona to nadoknadi na svom profilu. Glumac nasmijava pratitelje šalama s djecom, a to mu je i nedavno uspjelo.

Naime, objavio je fotografiju kćeri i pasa te je životinjama prekrio glave slikama srca. "Volimo dijeliti slike naših beba, no moramo zaštititi njihove identitete", našalio se O'Connell koji će u srpnju sa suprugom Rebeccom proslaviti 14. godišnjicu braka.