Bill Murray se proslavio filmovima "Istjerivači duhova", "Beskrajni dan" i "Golf klub", a godine su donijele svoje, što je razumljivo, pa se i on fizički promijenio i ne izgleda više kako ga pamtimo.

Legendarni komičar i glumac Bill Murray (70) odavno je osvojio naklonost publike, no među ljudima koji su surađivali s njim baš i nije omiljen.

Zvijezda "Istjerivača duhova" uslikana je u Londonu gdje je došla zbog snimanja novog filma o kojem nisu poznati detalji. Bill je nosio sive hlače te ružičasti prsluk i majicu u kojoj mu isticao poveći trbuh dok je na glavi imao šešir koji je već postao njegov zaštitni znak. Naravno, glumac se kroz godine promijenio što je razumljivo. Sada ga krasi sijeda kosa i koji kilogram više.

Iako je javnost zavoljela Murrayja zbog kultnih filmova "Istjerivači duhova", "Beskrajni dan", "Golf klub", "Brza promjena" i "Izgubljeni u prijevodu", on nije baš omiljen među ljudima koji su radili s njim.

Kako su pisali američki mediji, postao je omražen jer čeka zadnji trenutak kako bi se pojavio na snimanju i ostatak produkcijske ekipe zbog toga gubi živce. Nekoliko glumaca se s njim posvađalo, a jedna od njih je Lucy Liu.

Dok su uvježbali scene za film "Charliejevi anđeli", Bill je vrijeđao Lucy. "To je bilo nepravedno i nikako to nisam isprovocirala. Neke su riječi bile neoprostive i neprihvatljive, a ja nisam namjeravala samo sjediti i to slušati", ispričala je glumica koja ga je ošamarila. Ipak, s vremenom su to prevladali i Liu je rekla da su se kasnije sretali te je bio ljubazan prema njoj.

Laura Ziskin je nakon jedne svađe s njime izjavila kako joj je prijetio da će ju baciti preko cijelog parkirališta ako ne zašuti. Uzvratila mu je na prijetnju bacivši mu pepeljaru u glavu.

Posvađao se i s komičarem i glumcem Chevyjem Chaseom (77). Naime, Murray je bio ljut što je Chase napustio humoristični skeč program "Saturday Night Live" zbog bolje plaćenog angažmana. Chevy se ponovno u showu pojavio 1978. kao gost, a Bill ga je lupio u lice iza pozornice. "Bio je to veliki sukob. Jako su se uživjeli", rekao je redatelj John Landis koji je bio prisutan. Glumci su se s vremenom pomirili, a kasnije su surađivali na filmu "Caddyshack".

Glumac Richard Dreyfuss (73) također je podijelio svoje neugodno iskustvo s Murrayjem. "Bill se napio na večeri. Bio je pijani, irski nasilnik, eto, to je on", istaknuo je Richard. Prisjetio se i jedne večere s komičarem na kojoj ga je zamolio da pročita promjenu u filmskom scenariju.

"Gurnuo je svoje lice na moje, stavio svoj nos na moj. Nakon toga je viknuo iz dubine svojih pluća: 'Svi te mrze! Toleriraju te! Nisam imao vremena reagirati jer se sagnuo unatrag i uzeo pepeljaru i bacio ju s nekoliko metara udaljenosti u moje lice", ispričao je Dreyfuss. Srećom, Murray je promašio i nije ga ozlijedio.

To su samo neke od zvijezda koje su imale problema s komičarem, a kako pišu američki mediji, poznat je i po svojoj nepredvidljivosti i upadanju na tuđe zabave. Kruže razne priče prema kojima se pojavljivao nepozvan ljudima na vjenčanja kao i na rođendanskim tulumima i pjevao karaoke te ih ostavio bez riječi.

Svojedobno se pisalo i da je teško surađivati s komičarem jer odbija koristiti mobitel i nema svog agenta za razliku od drugih zvijezda. Navodno nema ni naviku potpisivati ugovore kada pristane na neki angažman, a nebrojeno puta se dogodilo da ljudi na setu nisu znali hoće li se uopće pojaviti.

Što se privatnog života tiče, Murray se 1981. vjenčao s Margaret Kelly, a kasnije su svečanost organizirali i za obitelj u Chicagu. Margaret je rodila njihova dva sina Homera i Lukea, no rastali su se 1996. nakon što je glumac imao aferu s kolegicom Jennifer Butler. S Butler je stao pred oltar godinu kasnije, a zajedno imaju četiri sina. Nakon 12 zajedničkih godina i Jennifer je ostavila glumca, i to zbog navodnog fizičkog i obiteljskog nasilja. Butler je u brakorazvodnoj parnici optužila glumca za prevaru, nasilje u obitelji, drogiranje i alkoholizam, a razvod je brzo okončan, i to tako da je glumac svojoj bivšoj supruzi morao isplatiti vrtoglave milijunske iznose.

Bill Murray nije u vezi, a kako je istaknuo u intervjuima, više nikad i ne planira biti.