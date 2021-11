Geenu Davis fotografi su uhvatili u Los Angelesu dok je obavljala svakodnevne obaveze, a ulicama grada prošetala je bosa i s maramom omotanom oko glave.

Oskarovka Geena Davis u posljednje vrijeme izbjegava medije, sad je nakon dugo vremena uhvaćena u javnosti. Paparazzi su 65-godišnju glumicu ulovili dok je obavljala svakodnevne obaveze po Los Angelesu, no svi su se složili da je nekadašnji seks-simbol teško prepoznati na prvu.

Geena je na sebi imala ležernu kombinaciju, preko glave je u jednom trenutku ovila šal, a ulicama grada hodala je bosa. Sudeći po fotkama, bila je sjajno raspoložena, a nije se obazirala na pažnju koju je dobivala od fotografa koji su je primijetili.

Inače, Davis iza sebe ima zavidnu karijeru, četiri braka, a postoje brojni detalji iz njezinog života za koje malo tko zna. Glumu je diplomirala s 23 godine, nakon čega je jedno vrijeme živjela u Švedskoj, gdje je naučila i tamošnji jezik. Studirala je operu, a kako sama ističe, čitav dan bi mogla provesti slažući puzzle.

Po dolasku u New York zaposlila se kao Victoria's Secret model, da bi je kasnije primijetio redatelj Sydney Pollack te joj je dao ulogu u filmu "Tootsie" 1982. godine. To je bio samo početak njezine blistave karijere. Nakon uspjeha prvog filma preselila se u Los Angeles kako bi nastavila karijeru. Glumila je u serijama "Buffalo Bill" i "Sara" te u filmovima "Muha", "Bubimir", a za "Slučajni turist" je dobila Oscara 1988. godine. Najzapaženija uloga njezine karijere je ona u "Thelmi i Luoise", legendarnom filmu u kojem joj je kolegica Susan Sarandon. Producirala je i glumila glavnu ulogu u filmovima "Otok boje krvi "i "Dugi oproštaj", a jedno vrijeme je vodila i sitcom "The Geena Davis Show".

Glumica je visoka 183 centimetra, a ima IQ 140. U jednom intervjuu je ispričala kako je zbog visine dečki nisu htjeli ni pogledati. Na prvom spoju je bila tek u trećem razredu srednje škole, no ni to nije prošlo dobro te je solirala još neko vrijeme.

Prvi suprug bio joj je Richard Emmolo, za glumca Jeffa Goldbluma bila je udana nakon njega, a slijedio ga je Renny Harlin. S četvrtim suprugom Rezom Jarrahyjem ima troje djece, a prvo dijete rodila je kada je imala 46 godina. U svibnju 2018. godine Jarrahy je zatražio razvod, a Davis je kasnije u medijima izjavila da oni nikada nisu bili službeno vjenčani.

Od brojnih hobija koje ima Geena, streljaštvo joj je najdraže. U srpnju 1999. godine bila je jedna od 300 žena koje su bile semifinalisti na Olimpijskim igrama te su predstavljale SAD.

Glumica je u intervjuima često isticala kako se u njezinom životu dogodilo sve što je ikada željela, ali dvadeset godina kasnije nego što je mislila.

