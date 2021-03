U seriji "Roswell" glumili su poznatiji glumci poput Katherine Heigl i Colina Hanksa, koji su i ostvarili prilično uspješnu karijeru, dok drugi nisu imali neke zapaženije uloge.

Znanstvenofantastična serija "Roswell" emitirala se od 1999. do 2002. i stekla je mnoštvo obožavatelja diljem svijeta, pa i u Hrvatskoj.

Imala je tri sezone, a nastala je prema seriji knjiga "Roswell High" spisateljice Melinde Metz. U središtu radnje su najbolji prijatelji Liz Parker, Maria DeLuca i Alex Whitman, koji pohađaju srednju školu u malom gradu Roswellu u Novom Meksiku. Liz radi u kafiću svojih roditelja kao konobarica i jednog dana zbog sukoba između dva gosta bude teško ranjena.

Pomoć joj pruži srednjoškolac Max Evans, koji joj spašava život svojim moćima i bježi s njom i s prijateljem Michaelom Guerinom iz kafića. Liz s vremenom otkrije da Maxov DNK nije ljudski, kao i da su on, njegova sestra Isabel i prijatelj Michael izvanzemaljci čiji se svemirski brod srušio u Roswellu 1947. godine.

Većina obožavatelja "Roswella" pamti i najavnu špicu koja se odlično uklapala u tematiku. Naime, bila je riječ o hitu "Here With Me" pjevačice Dido.

Od 2019. godine emitira se remake serije pod nazivom "Roswell, New Mexico" u kojoj glume Shiri Appleby, Jason Behr, Majandra Delfino i Brendan Fehr, koji su utjelovili iste likove kao i u originalu, no ovog puta u odrasloj dobi.

Shiri Appleby (42) nakon ove serije bila je u zadnjoj sezoni "Hitne službe" i odigrala brojne uloge. Ipak, najzapaženija je u drami "Nerealno", u kojoj je utjelovila glavnu junakinju Rachel. Bavi se i režijom te trenutačno radi na seriji "New Amsterdam". Kada je riječ o ljubavi, Shiri je od 2013. u braku s chefom Jonom Shook (40) te imaju kćer Natalie (7) i sina Owena (5).

Jason Behr (47), koji je odigrao izvanzemaljca Maxa, pojavio se u hororima "Kletva" i "Skinwalkers". Bio je dio drame "Kraljevi bijega" i snimio je pilot-verzije serija "The Way", "Company Man" i "Matadors", koje nisu došle dalje do toga. Behr je od 2006. u braku s glumicom KaDee Strickland (45) te imaju sina Atticusa (8).

Katherine Heigl (42) u seriji je tumačila Isabel, a ulogu svoje karijere je odigrala u drami "Uvod u anatomiju", no šuškalo se da je otišla nakon šest sezona jer je teška osoba na setu i producentima se nije sviđalo ponašanje nje i njezine majke. To je utjecalo i na njezine daljnje angažmane i postala je prilično omražena.

Glumila je u komedijama "Zalomilo se", "Zauvijek djeveruša, nikad nevjesta" i "Gola istina". Pojavila se i u seriji "Face", a trenutačno tumači Tully u novoj seriji "Ulica krijesnica", koja je snimljena prema istoimenom bestselleru Kristin Hanne.

Katherine je od 2007. u braku s glazbenikom Joshom Kelleyjem (41) te imaju dvije kćeri i jednog sina.

Brendan Fehr (43), koji je u "Roswellu" utjelovio Michaela, pojavio se u nizu serija, među kojima su "Kosti" i "Noćna smjena". Imao je male uloge u blockbusterima "X-Men: Prva generacija" i "Čuvari galaksije". Od 2006. je u braku s Jennifer Rowley te imaju troje djece.

Majandra Delfino (39) tumačila je u seriji Mariju DeLucu, a nakon toga je bila dio komedija "State of Georgia" i "Friends With Better Lives". Pojavila se u nekoliko filmova i ponovno glumila s Heigl u "Kad te ljubav pronađe". Dvije je godine bila u vezi s kolegom iz "Roswella" Fehrom i iza sebe ima jednogodišnji brak s Devonom Gummersallom iz serije "I to mi je neki život". Od 2011. u braku je s glumcem Davidom Waltonom (42) te imaju dvoje djece.

Nick Wechsler (42), koji je odigrao Kylea Valentija, uglavnom se godinama pojavljivao u raznim serijama i najpopularnija je "To smo mi", a bio je dio sapunica "Osveta" i "Dinastija".

Mnogi su gledatelji primijetili i Colina Hanksa (43), najstarijeg sina slavnog oskarovca Toma Hanksa. On je tumačio Alexa Whitmana, a iza sebe ima niz zavidnih uloga poput onih u serijama "Fargo" i "Fragmenti života". Colin je od 2010. u braku s novinarkom Samanthom Bryant (40) te imaju dvije kćeri.

Zasigurno jedan od najstarijih glumaca u "Roswellu" bio je William Sadler (70), koji je utjelovio šerifa Jima Valentija. Tijekom svoje duge karijere odigrao je više od 50 uloga i nije se još umirovio. Snimio je tri filma u posljednje vrijeme, a zadnja uloga koju je imao bila je u seriji "Hudson Falls". Sadler je od 1977. u braku s glumicom Marni Joan Bakst te imaju kćer Sadler Colley Bakst.