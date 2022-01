Louise i Lisa Burns proslavile su se u filmu "Isijavanje" redatelja Stanleyja Kubricka iz 1980. godine no danas žive daleko od svijeta glume.

Blizanke Louise i Lisa Burns snimile su jedne od najzastrašujućih filmskih scena koje povijest pamti i to kao sestre Grady u kultnom hororu "Isijavanje" s Jackom Nicholsonom, a do danas su ostale u dubokom sjećanju svih onih koji su film pogledali.

Bila je zvijezda kultnog horora, a onda je samo nestala, sve do prije nekoliko godina nitko nije imao pojma gdje je

Scene s dvije identične djevojčice u plavim haljinama, i vrpcama u kosi izazivale su jezu kod gledatelja, no evo gdje su te dvije dame 42 godine nakon što je film bio premijerno prikazan.

I dan danas ih nije lako razlikovati, ali više se ne bave glume i žive živote daleko od svjetla reflektora, a prema pisanju Huffington Posta od prije nekoliko godina, Lisa odlučila završiti studij književnosti, dok je Louise mikrobiologinja.

Jedina poveznica s "Isijavanjem " je njihov zajednički profil na društvenim mrežama na kojem povremeno dijele uspomene iz filma koji ih je proslavio.

2day 1980 The Shining was released inUS. Happy 35th!We're looking 4ward 2@elstreeproject @ElstreeStudios Monday. pic.twitter.com/32BvirfkPm