''Buffy, ubojica vampira'' serija je koja je nekad bila pravi hit, a evo gdje je danas glumačka ekipa koja se proslavila ovim ulogama.

Otkad je prije 25 godina puštena na emitiranje, serija ''Buffy, ubojica vampira'' izazvala je brojne kontroverze i postala jedna od najboljih serija tada.

Zbog prikazivanja ljubavnih romansi s velikom razlikom u godinama i nadnaravnih bića serija je zaludjela tinejdžere diljem svijeta i postala nešto o čemu se priča, a zahvaljujući tim ulogama, mnogi od aktera serije danas su uspješne i poznate holivudske face.

Ipak, od serije je prošlo puno vremena, a nekima od njih život nije otišao u dobrome smjeru.

Evo gdje se danas nalaze glumci koji su bili tiha patnja mnogim mladima.

Uloga Buffy Summers pomogla je pretvoriti Sarah Michelle Gellar u glavnu glumicu Hollywooda. Nastavila je s ulogama u ''Okrutnim namjerama'', ''Scooby Doou'', ''The Grudgeu'' i ''Vrisku 2''. Također se pojavila i u brojnim serijama, ''Simpsonima'', ''Američkom tati'', ''Seks i gradu'', ' i ''Teoriji velikog praska''.

Ova 44-godišnja glumica u braku je s Freddiejem Prinzeom Juniorom, a upoznali su se kao glumačke kolege za film ''Znam što si radila prošlog ljeta'' davne 1997. godine. Nakon 20 godina braka i dalje su sretni i zaljubljeni te imaju dvoje djece, kći Charlotte i sina Rockyja Jamesa.

Nakon što je glumio ljupkog Xandera u ''Buffy'', život Nicholasa Brendona se okrenuo naopako dok je vodio dugu bitku s alkoholizmom i depresijom. 51-godišnjak je uhićen više puta za kaznena djela, uključujući vandalizam, krađu, uništavanje imovine, korištenje droga i nasilje. Više je puta bio i na odvikavanju, a optužen je i za obiteljsko nasilje. Prošle godine, policija je pronašla ostatke droge u njegovu automobilu te je i zbog toga priveden.

Glumu je nastavio ulogom Kevina Lyncha u ''Zločinačkim umovima'' i pojavio se u filmovima ''Big Gay Love'' i ''Coherence''.

Nedavno je završio u bolnici nakon drugog hitnog slučaja sa stanjem srca u samo godinu dana, a fotografijom iz bolnice zabrinuo je pratitelje. Njegova sestra rekla je kako je glumac sada dobro.

Eliza Dushku imala je samo 16 godina kada je dobila ulogu ubojice Faith Lehane. Već kao uspješna dječja glumica, nastavila je raditi na filmovima uključujući ''Bring It On'', ''2000.'', i ''Jay i tihi Bob uzvraćaju udarac'', prije nego što se ponovno ujedinila s Jossom Whedonom u TV seriji ''Dollhouse''. Iako je u karijeri bila uspješna, na privatnom polju nije joj išlo. S drogom i pićem borila se od svoje 14. godine i u jednom je trenutku priznala da je njezina ovisnost postala toliko teška da joj je brat zabranio da viđa svoju mladu nećakinju. Ipak, izvukla se iz pakla ovisnosti i sada je, navodno, čista već više od 10 godina.

Ipak, i na poslovnom putu snašle su je nedaće. Eliza je 2018. javno optužila koordinatora kaskadera Joela Kramera da ju je zlostavljao kad je imala 12 godina i radila na filmu Arnolda Schwarzeneggera ''Istinite laži''. Tvrdila je kako je izvodeći vratolomije slomila nekoliko rebara i da je bila seksualno zlostavljana. Kramer je te tvrdnje odbacio.

Također, CBS joj je 2019. dao nagodbu od 8 milijuna funti nakon što je otpuštena iz TV serije ''Bull'' zbog njezinih optužbi da se glavni glumac, Michael Weatherly, ponašao neprimjereno. Weatherly je snimljen kako komentira kako je Elizu udario po stražnjici preko koljena, nagovarao na seks u troje i aludirao na seksualni napad u njegovom "kombiju za silovanje", ali nakon što se požalila producentima dobila je otkaz. Weatherly se potom javno ispričao zbog komentara.

Sada 41-godišnja glumica u braku je s biznismenom Peterom Palandjianom i imaju dva sina, trogodišnjeg Filipa i jednogodišnjeg Bodana.

Alyson Hannigan bila je iznenađena što je dobila ulogu štreberice koja je postala moćna vještica Willow Rosenberg jer se na audiciji baš i nije proslavila.

Srećom, to je dovelo do drugih velikih uloga, uključujući Lily Aldrin u ''Kako sam upoznao vašu majku'' i Michelle Flaherty ''Američkoj piti''.

48-godišnjakinja je u braku s Alexisom Denisofom, koji je također bio u ''Buffy'', a glumicu je prvo odbio jer nije htio biti u vezi s kolegicom.

David Boreanaz glumio je Buffynu glavnu ljubavnu ljubav Angela, vampira koji je postao privatni istražitelj. Godine 2010. Davidov osobni život bio je pod lampom kada se pokazalo da je imao aferu s navodnom ljubavnicom Tigera Woodsa Rachel Uchitel. 52-godišnjakova supruga Jamie Bergman u to je vrijeme bila trudna s njihovim drugim djetetom, no on je tvrdio da mu je to spasilo brak. Rekao je za TV Week da je u početku bila ljuta, ali je veza poslužila kao dugoročno iskustvo povezivanja. David je nastavio glumiti, a niz godina imao je glavnu ulogu u serijalu ''Kosti''. Privatno i osim glume, sa suprugom je otvorio i vodi tvrtku s lakovima za nokte ''Chrome Girls''.

Emma Caulfield, koja sada ima 49 godina, glumila je Anyu Jenkins, demona osvete koji je postao čovjek. Nakon Buffy, glumila je u nekoliko filmskih neuspjeha prije nego što se vratila na TV u serijama ''Prime Suspect'', ''Once Upon A Time'' i ''Robot Chicken''.

Svoj privatni život nije previše otkrivala. Raskinula je četverogodišnji brak s Corneliusom Grobbelaarom 2010., a šest godina kasnije rodila je kćer sa sadašnjim suprugom Markeom Lesliejem Fordom.

James Marsters glumio je Spikea koji je imao jednu od najdramatičnijih transformacija u seriji - od iskusnog ubojice vampira do Buffyina saveznika, ljubavnika i spasitelja. Međutim, tvrdio je da je tvorac serije Whedon bio frustriran jer je plavokosi krvopija postao toliko popularan jer ga je htio ukinuti, a u jednom slučaju, navodno ga je gurnuo uza zid i vikao na njega.

Glumac se 1997. razveo od Liane Davidson, majke njegovog 26-godišnjeg sina. Šest godina kasnije posvojio je nećakinju, koja je danas doktorandica matematike, ali zvijezda rijetko govori o njoj zbog nezainteresiranosti za slavu i showbiznis. Prošle godine rastao se i od druge supruge Patricije Rahman malo prije njihove 10. godišnjice braka.

Lik Charisme Carpenter Cordelia Chase bila je popularna, ali plitka učenica u Sunnydale High prije nego što je odlučila pomoći Buffy u njezinoj potrazi da riješi svijet zla. Nakon što je ubijena u seriji, pojavila se u još jednoj seriji o nadnaravnom svijetu, ''Charmed'', kao i u ''CSI: Crime Scene Investigation'', ''Sons Of Anarchy'' i dva filma ''Expendables''. Godine 2004. slikala se gola za Playboy i rekla da je to pokušaj da se osjeća poželjno i seksi jer se udebljala dok je bila trudna sa svojim sinom Donovanom koji je tada imao dvije godine. Također je rekla da je to dobar financijski potez. Charisma, koja se dvaput našla na AskMenovoj listi Top 99 najpoželjnijih žena, bila je u braku šest godina do 2008. godine.

Prošle je godine izjavila kako je tvorac serije Joss Whedon poticao neprijateljsko i otrovno okruženje na setu serije koja je bila hit 90-ih godina i pratila se diljem svijeta.

Izjavila je i kako se osjećala samom i nemoćnom te da je sudjelovala u istrazi Whedona koju je provodio Warner Bros nakon Fisherovih žalbi. Između ostalog navodi kako ju je Whedon zvao debelom dok je bila trudna, a na jednom od sastanaka čak ju je pitao planira li zadržati dijete. O slučaju su se oglasili i ostali kolege sa seta te podržali glumicu.

Anthony Head glumio je sveznajućeg Gilesa, budnog mentora i očinsku figuru ubojici vampira. Nakon serije, glumio je u ''Little Britain'', ''Silent Witness'', ''Spooks'', Netflixovom hitu ''The Stranger'' i nizu filmova. 68-godišnjak je u brakusa šaptačicom životinjama Sarah Fisher 40 godina i ima dvije kćeri glumice, Daisy i Emily.

Seth Green glumio je gitarističkog tinejdžera Daniela 'Oza' Osbournea koji je kasnije otkrio da je vukodlak. Pojavio se u nizu TV serija ''Ulica Sesame'', ''Kako sam upoznao vašu majku'', ''Simpsona'' i ''Ratova zvijezda''. Seth je 12 godina u braku s glumicom Clare Grant s kojom je radio na serijama ''Robot Chicken'', ''Star Wars: The Clone Wars i Holidays''. U više navrata, zvijezda je bila osuđena zbog komentara o religiji, uključujući i onu da je Bog "mit stvoren tijekom vremena kako bi se poricala ideja da smo svi odgovorni za vlastita djela".

Buffynu sestru Dawn Summers glumila je Michelle Trachtenberg, a nakon serije otišla je u još jednu veliku seriju za tinejdžere. Glumila je Georginu Sparks u ''Gossip Girl''. 36-godišnjakinja se također pridružila kolegama i iznijela da se Whedon ponašao neprikladno na setu, ali on nije odgovorio na njene optužbe.

Robin Sachs glumio je Ethana Raynea. Nakon ''Buffy'', glumio je u ''Ocean's Eleven'' i znanstveno-fantastičnoj komediji ''Galaxy Quest''. U životu se dvaput razveo, a preminuo je od srčanog udara četiri dana prije svog 62. rođendana 2013. godine.

Posljednji je Tom Lenk koji je igrao dvije uloge u ''Buffy'' - vampira po imenu Cyrus i Andrewa Wellsa, prizivača demona koji je na kraju postao dobar.

Nakon serije, 46-godišnjak se ponovno susreo s bivšom kolegicom Alyson u seriji ''Kako sam upoznao vašu majku'' i imao nekoliko malih uloga u filmovima ''Date Movie'', ''The Number 23'' i ''Transformers''. Glumio je i u nekoliko serija, a o njegovu privatnom životu zna se vrlo malo.

Jedan od najseksi muškaraca današnjice ne odvaja se od novog dečka, a za plažu su čak uskladili i jedan detalj +27

Holivudska ikona u majušnom bikiniju pokazala tijelo boginje, obožavatelji je mole samo jedno: "Nemoj više nikada..." +26