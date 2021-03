Serija "Fawlty Towers" prvi put je prikazana 1975. godine, a iako je potrajala samo dvije sezone, popularna je i danas. Evo što se dogodilo s njenim glavnim glumcima.

Britanska serija "Fawlty Towers" slovi za jednu od najsmješnijih britanskih serija, iako je imala samo 12 epizoda.

Prvi put je prikazana prije više od 45 godina, a nije mogla promaknut ni domaćoj publici jer je i kod nas emitirana više puta.

Radnja serije smještena je u fiktivnom hotelu English Riviera kojim upravlja njegov ljutiti i bezobrazni vlasnik Basil Fawlty.

Zbog svoje nagle naravi, Basil se stalno dovodi u sukobe s gostima hotela, kao i svojim zaposlenicima koji su također svi redom živopisni i urnebesno smiješni likovi, poput španjolskog konobara Manuela koji jedva govori engleski jezik i osjetljive sobarice Polly koja redovito pristaje besplatno obavljati i razne druge poslove po hotelu.

Tu je i gospođa Sybil Fawlty koja je puno sposobnija u vođenju hotela od svojeg supruga, no puno joj je draže naređivati nego raditi.

Pridružuju im se i jednako zanimljivi epizodni likovi, koji glume goste hotela i koji kaotični smještaj na kraju epizode obično napuštaju zgroženi i ljuti.

A iako je serija od početka bila hit u Britaniji, nakon dvije sezone s po šest epizoda u svakoj, njezine glavne zvijezde i kreatori, John Cleese i Connie Booth odlučili su završiti snimanje.

Njih su dvoje u vrijeme početka snimanja serije bili u braku i zajedno imaju kći Cynthiju, no razveli su prije prikazivanja druge sezone, ali su ostali u dobrim odnosima i nastavili zajedno raditi.

Cleese je za ulogu Basila 1980. godine dobio nagradu Britanske akademije filmskih i televizijskih umjetnosti. Zanimljivo je da je glavni protagonist serije utemeljen na stvarnom ekscentričnom vlasniku hotela Donaldu Sinclairu za kojega je Cleese doznao kada je 1970. odsjeo u njegovom hotelu s legendarnom komedijaškom trupom Monty Python.

Nakon Fawlty Towersa, John je snimio još nekoliko Monty Phyton filmova, a pojavio se i u dva filma o Jamesu Bondu te Harry Potteru.

Poslije Connie, koja je u seriji glumila Polly, John je imao još dva propala braka prije nego je upoznao svoju trenutnu suprugu Jennifer Wade.

Booth je od 2000. godine u braku s autorom Johnom Lahrom. Nakon Fawlty Towersa ostvarila je manje uloge u još nekim britanskim serijama i televizijskim filmovima, a 1995. godine se povukla iz glume i posvetila studiju psihoterapije.

Prunella Scales, koja je glumila gospođu Fawlty, je nakon brzog završetka snimanja serije nastavila svoju bogatu glumačku karijeru, a neki od filmova u kojima je ostvarila značajne uloge su "Bijeg iz mraka", "Baskervillski pas" i "Vesele žene windsorske".

Sa suprugom Timothyjem Westom je pet godina vodila dokumentarnu emisiju "Great Canal Journeys", no 2019. se umirovila i povukla iz javnosti zbog svoje borbe s Alzheimerom koji joj je dijagnosticiran 2014. Njen sin Samuel West također je poznati britanski glumac.

Andrew Sachs koji je u seriji utjelovio dobronamjernog, ali zbunjenog konobara iz Barcelone,u stvarnosti je bio Britanac s njemačkim korijenima. Nakon "Fawlty Towersa" dobio ulogu u još jednom popularnom britanskom sitcomu "Are You being Served?" u kojem je glumio menadžera hotela.

Sachs je 2008. godine bio žrtva neslane šale komičara Russella Brenda i Johnatana Rossa koji su ostavili neprimjerenu poruku na njegovoj telefonskoj sekretarici o tome kako je Brend spavao s njegovom unukom Georginom Baillie.

U intervjuu iz 2014. godine priznao je da je još ljut zbog toga.

"Bilo je prljavo i nimalo smiješno, Bilo je odvratno", kazao je tada glumac.

Sachsu je 2012. godine dijagnosticirana vaskularna demencija zbog koje je završio u kolicima i nije mogao pričati. Preminuo je u studenom 2016. godine u staračkom domu, a godinu dana kasnije umrla je i njegova udovica Melody.