Lea Thompson utjelovila je Lorraine Baines-McFly u kutnoj filmskoj trilogiji "Povratak u budućnost", a danas ima 60 godina i njezina karijera još traje.

Glumica Lea Thompson dio je nezaboravne ekipe kultne filmske franšize "Povratak u budućnost", koji nasmijava gledatelje već gotovo četiri desetljeća.

Lea je u sva tri nastavka filma glumila Lorraine Baines-McFly, majku Martyja McFlya, kojeg je utjelovio Michael J. Fox, a tijekom karijere je ostvarila pedesetak filmskih, televizijskih i kazališnih uloga te još uvijek neumorno radi.

Danas joj je 60 godina i u sretnom je braku s redateljem Howardom Deutchom (71), za kojeg se udala 1989. Zajedno imaju dvije odrasle kćeri, 30-godišnju Madelyn i 27-godišnju Zoey, a obje su krenule stopama svoje majke i odabrale glumačku karijeru.

Još neki od filmova u kojima je Lea ostvarila zapažene uloge su "Howard the Duck", "All the Right Moves", "Some Kind of Wonderful" i "Red Dawn".

S Christopherom Lloydom, koji je utjelovio legendarnog Emmeta "Doca" Browna u trilogiji "Povratak u budućnost", glumila je u sveukupno sedam filmova, od kojih je zadnji "Next Stop, Christmas" iz 2021. godine.

Inače, Lea se rodila u Rochesteru u Minnesoti. Kao djevojčica pohađala je balet, a profesionalno ga je plesala od 14. godine. Ipak, od njega je na kraju odustala te se u 20. godini preselila u New York i započela filmsku karijeru. Isprva se pojavljivala u reklamama, gdje joj je partnerica bila Elisabeth Shue, koja je u drugom i trećem nastavku Povratka u budućnost glumila djevojku njezina sina, Jennifer Parker.

Kako Lea danas izgleda i koliko se promijenila otkako smo je gledali u kultnoj trilogiji, pogledajte u našoj galeriji.

