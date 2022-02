Skeet Ulrich bio je zvijezda prvog nastavka filma "Scream" čiji se peti nastavak počeo ovih dana prikazivati u SAD-u.

Američki glumac Skeet Ulrich bio je jedna od glavnih zvijezda filma "Scream" iz davne 1996. godine, no nedavno je priznao kako nije pogledao niti jedan nastavak kultnog horora, no to ga neće spriječiti da pogleda nadolazeći peti dio franšize koji se ovih dana počeo prikazivati u SAD-u.

Skeet koji je nedavno proslavio 51. rođendan, priznao je u razgovoru za magazin People da nikada nije pogledao "Scream 2", "Scream 3" niti "Scream 4", ali da se veseli najnovijem petom nastavku. .

"Nemam očekivanja, ali uzbuđen sam što ću ga pogledati. Sada sam stariji i mudriji", izjavio je glumac.

Skeet je glumio u prvom nastavu kultne franšize i to ubojicu imena Billy Loomis, a uz njega su se u filmu pojavili i Neve Campbell, Matthew Lillard, Courtney Cox, David Arquette, Jamie Kennedy, Rose McGowan i Drew Barrymore i drugi.

Skeet je u to doba slovio kao jedan od najzgodnijih i najpoželjnijih glumaca, a iza njega je danas poprilično bogat ljubavni život. Posljednja ljepotica s kojom su ga povezivali je glumica Lucy Hale, a prije toga s manekenkom Megan Blake Irwin. Njih dvoje su javno objavili svoju vezu u svibnju 2020. godine prije nego što su prekinuli samo nekoliko mjeseci kasnije.

Glumac je prethodno bio u braku s Georginom Cates od 1997. do 2005. godine s kojim dijeli danas 19-godišnje blizance, a s Ameliom Jackson-Gray od 2012. do 2015. godine.

Koliko se Skeet promijenio u posljednjih 26 godina i čemu to mnoge djevojke i žene nisu mogle odoljeti pogledajte u našoj galeriji.

