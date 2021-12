Peter Billingsley utjelovio je ulogu dječaka Ralphieja Parkera u kultnom božićnom filmu "A Christmas Story" iz 1983. godine, a evo gdje je danas i čime se točno bavi.

Božićni film "A Christmas Story" danas je jedan od favorita u blagdansko vrijeme, no nakon što je prije 38 godina prvi put prikazan doživio je tek umjereni uspjeh. Bilo je to 8. studenog 1983. godine, a film je bio tek na trećem mjestu na kino blagajnama prvog vikenda prikazivanja i zaradio je samo 55 milijuna dolara što je za tadašnje pojmove bilo jako malo.

Međutim, s godinama je njegova popularnost porasla, zaradio je sjajne retrospektivne recenzije kritičara poput Rogera Eberta i Leonarda Maltina te je iznjedrio adaptaciju na Broadwayu 2012. godine, a pet godina kasnije Fox je emitirao njegovu live izvedbu s Matthewom Broderickom, Mayom Rudolph i Jane Krakowski u glavnim ulogama.

Baziran na autobiografskom romanu Jeana Shepherda "In God We Trust: All Others Pay Cash", film prati potragu 9-godišnjeg Ralphieja Parkera za pištoljem Red Ryder BB kao božićnim poklonom, unatoč protestu njegove majke, no evo gdje je danas i čime se bavi ta bivša dječja glumačka zvijezda.

Ulogu dječaka Ralphieja odigrao je Peter Billingsley koji je dotad već ostvario uspješnu karijeru dječjeg glumca. Pojavio se u nekoliko filmova, u više od sto televizijskih reklama, a bio je i suvoditelj NBC-jeve reality serije "Pravi ljudi" ranih 80-ih. Za glavnu ulogu Ralphieja izabaran je na audiciji od 8 tisuća kandidata, a upravo mu je ona donijela najveću slavu.

Od 90-ih je uglavnom radio kao filmski i televizijski producent, iako je nastavio snimati i manje filmske uloge, a često je surađivao s Vinceom Vaughnom i Jonom Favreauom. Producirao je film "Four Christmases and The Break-Up" s Vinceom u glavnoj ulozi, kao i Favreauovog "Iron Mana" te "Zathuru", također u njegov režiji. 2000. godine okušao se i sam kao redatelj i to s filmom "Couples Retreat" s Favreauom i Vaughnom u glavnoj ulozi i koscenaristima, a ponovno je surađivao s Vaughnom u filmu "Term Life" 2016. godine.

Peter je zaradio i dvije nominacije za Emmyja, jednu 1995. godine za glumu u drugom specijalu "CBS after-school", a jednu 2005. godine kao producent jedne Favreauove dokumentarne serije.

Prije nekoliko je godina producirao Netflixovu animiranu seriju "F Is for Family", kao i broadwaysku produkciju mjuzikla "Christmas Story".

Što se tiče njegova privatnog života, prije dvije godine zaručio se s Buffy Bains, no nakon toga se o njegovu ljubavnom životu malo zna jer te detalje uspješno drži podalje od očiju javnosti.

