Nicholas Hoult danas je jedan od najperspektivnijih mladih glumaca kojeg viđamo na velikim platnima, a proslavio se kada mu je bilo 13 godina.

Britanskog glumca Nicholasa Houlta mnogi pamte kao preslatkog klinca iz filma "Sve o jednom dječaku" u kojem je glumio sa slavnim Hugom Grantom, a za razliku od brojnih kolega nije se slomio pod teškim teretom slave i života pod svjetlima reflektora.

Kada se proslavio bilo mu je svega 13 godina, ali danas 31-godišnji Nicholas iza sebe ima niz filmova u kojima je odigrao zapažene uloge, poput "Mad Max: Fury Road", "X-Men", "Equals", "Sand Castle" i drugih, a jedan od posljednjih projekata na kojima je radio je druga sezone dramske serije "The Great" o usponu ruske carice Katarine Velike koja se ovih dana počela emitirati.

Do 2008. godine, iliti kada mu je bilo 18, Nicholas je postigao kontinuirani uspjeh u Ujedinjenom Kraljevstvu, glumeći u seriji za mlade "Skins" koja mu je donijela, kako on to naziva, "čudnu razinu slave jer samo ljudi u tvojoj dobi to gleda”, ali borio se i da nađe svoje mjesto pod zvijezdom Hollywooda i to mu je i više nego uspješno pošlo za rukom.

"Imam 31 godinu, ali osjećam da sam još uvijek na početku stvari. Malo me nervira kada me ljudi tretiraju kao odraslu osobu. Još uvijek se osjećam kao dijete", priznao je glumac nedavno za The Hollywood Reporter.

Nicholas se može pohvaliti i zanimljivim ljubavnim životom. Njegova najpoznatija veza bila je s Oscarovkom Jennifer Lawrence koju je upoznao na snimanju "X-Mena" i s kojom je nekoliko puta prekidao vezu i mirio se, a od 2017. godine u sretnoj je vezi s manekenkom Bryanom Holly s kojom je prije tri godina dobio sina Joaquina.

