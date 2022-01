Amanda Peet se proslavila u seriji "Jack & Jill" nakon čega je njezina karijera krenula uzlaznom putanjom.

Američka glumica Amanda Peet proslavila se kao Jack u hit-seriji "Jack & Jill", a gledatelji su ju mogli zapamtiti i iz serija "Seinfeld" i "The Good Wife", kao i iz filmova "She's the One", "Saving Silverman" i "Something's Gotta Give", "A Lot Like Love" i drugih no malo tko zna gdje je danas i čime se točno bavi.

Amanda danas ima 50 godina i rijetko se pojavljuje u javnosti, od glume je odustala i odlučila se posvetiti pisanju te je glavna kreatorica uspješne serije "The Chair" na kojoj i njezin suprug David Benioff radi kao producent, s kojim je braku od 2006. godine i zajedno imaju troje djece. David je inače poznat i kao jedan od redatelja serije "Igra prijestolja", na čijim ga je premijerama Amanda vjerno pratila.

Od vrhunca njezine glumačke karijere prošlo je dosta vremena, no mnogi se slažu da lijepa glumica izgleda kao da dana nije ostarjela, unatoč tome što je ušla u šesto desetljeće života.

Poznata je kao protivnica estetskih zahvata o čemu je u nekoliko navrata otvoreno progovorila. Izjavila je kako nikada neće otići na botoks ili bilo kakvu plastičnu operaciju jer se plaši mogućih komplikacija tijekom zahvata.

"Izbijelila sam zube, ofarbala kosu, bila na laserskom tretmanu lica te isprobala niz krema koje prkose starenju. Želim izgledati mlađe i bolje, vjerujte mi. Jedini razlog zašto to ne radim je zato što se bojim", priznala je u jednom intervjuu za Daily Mail.

