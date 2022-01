Alexandra Holden je u hit-seriji "Prijatelji" glumila mlađahnu djevojku Rossa Gellera koja je mnogima ostala u pamćenju.

Glumica Alexandra Holden je prije pune 22 godine utjelovila djevojku Rossa Gellera, kojeg je u hit-seriji "Prijatelji" glumio David Schwimer, a mogi se slažu da se od tih dana gotovo uopće nije promijenila.

Alexandra se 1999. godine u "Prijateljima" pojavila kao studentica Elizabeth i u to je vrijeme bila 12 godina mlađa od Rossa, a nakon toga je ostvarila popriličnu uspješnu karijeru pa su ju mnogi mogli zamijetiti u serijama "Gen-Z" i "Millennial, "Six Feet Under, "Grey's Anatomy", "NCIS" i "CSI". Glumačku je karijeru je započela u filmu "The Last Time I Committed Suicide" iz 1997. godine, prije nego što je glumila u filmovima "In and Out", "Drop Dead Gorgeous", "The Hot Chic" i "Lovely Molly".

Danas ima 44 godine i nedavno je progovorila svom pojavljivanju u "Prijateljima" i otkrila kako je dobila uputu da pred kamerama rekli izgleda što je moguće seksi.

"Pozvali su me da na čitanje s Davidom Schwimmerom na kojem se trebala vidjeti kemija između nas dvoje. Bilo je zastrašujuće jer su mi producenti rekli da uđem i izgledam što više seksi. Nisam znala što da radim s tom informacijom, ali brzo sam uhvatila ritam. Sada kad sam starija, ne bih bila sretna da dobijem tu uputu", prisjetila se u razgovoru za The Guardian.

