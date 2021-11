Alain Delon poznat je kao jedan od najvećih zavodnika na francuskoj glumačkoj sceni, a ovaj markantni glumac nedavno je proslavio 86. rođendan.

Francuski glumac, redatelj i poduzetnik Alain Delon jedan je od najvećih seks-simbola 60-ih i 70-ih godina prošloga stoljeća što se filmske industrije tiče, a ovaj veliki zavodnik nedavno je proslavio 86. rođendan.

Delon je rođen u bogatom predgrađu Pariza, a njegovi roditelji rastali su se kada su mu bile četiri godine. Nakon njihove rastave živio je u udomiteljskoj obitelji, no nakon što su njegovi posvojitelji preminuli, otac i majka su se nastavili brinuti o njemu. Oboje su se kasnije ponovno vjenčali, pa tako Alain ima polusestru i dva polubrata.

Prijavio se u francusku vojsku kada je imao 17 godina, a nakon prvog rata u Indokini vratio se u Francusku te je otpušten iz mornarice. Kako nije imao novca bavio se raznim poslovima te je konobario, bio je tajnik te se na kraju otisnuo slučajno u glumu. Svemu je "kriva" njegova prijateljica, glumica Brigitte Auber, s kojom je otišao jednom prilikom na filmski festival u Cannesu.

Lovac na talente ga je primijetio te ga je nagovorio da potpišu ugovor, a zbog svega toga je Alain počeo učiti i engleski. Proslavio se već s prvim filmovima, a nakon što je prikazana komedija "Women are weak", zapazilo ga je i američko tržište. Nije trebalo dugo da dođe do Hollywooda te je brzo postao svjetski hit. Žene diljem svijeta uzdisale su za njim, a markantni glumac nije se bunio na pažnju koju je dobivao.

Na vrhuncu karijere, dok je snimao film "La Piscine", Delonov prijatelj i tjelohranitelj Stevan Marković je pronađen mrtav, a utvrđeno je kako je ubijen. Policiju je istraga dovela do toga da su otkrili brojne orgije na kojima je sudjelovao skupa s Delonom. Na tim tulumima bio je i kasniji francuski predsjednik i premijer Georges Pompidou, a na kraju je sve dovelo do šefa mafije Francoisa Marcantonija, koji je ujedno bio i Delonov prijatelj.

Alain Delon vodio je buran privatni život, koji nije skrivao od javnosti. S kolegicom glumicom Romy Schneider zaručio se 1958. godine nakon što su se spetljali tijekom snimanja zajedničkog filma "Christine". Tijekom veze je imao aferu s njemačkom glumicom i pjevačicom Nico, koja je 1962. godine rodila njihova sina. Delon nikada nije priznao svoga sina, kojeg su kasnije odgojili njegovi roditelji, a Christian Aaron Boulogne ga je 2019. tužio te je tražio da se dokaže kako mu je Delon otac. Zbog cijele afere razvrgnuo je zaruke te se 1964. godine vjenčao s glumicom Nathalie Barthélémy.

Nathalie je njihova sina Anthonyja Delona rodila mjesec dana nakon vjenčanja, no tri godine kasnije predali su papire za razvod. Nastavili su zajedno živjeti neko vrijeme, a kasnije se saznalo i za njegovu aferu s Dalidom, francuskom glumicom i pjevačicom. Par je bio u prijateljskim odnosima od 1955. godine, a jedno su vrijeme bili i susjedi u centru Pariza.

Glumicu Mireille Darc upoznao je 1968. godine i odmah su se zaljubili, a ostali su zajedno sve do 1982. godine. Imao je aferu s Anne Parillaud, a kasnije se zaljubio u nizozemsku manekenku Rosalie van Breemen. Rosalie i Alain su zajedno dobili dvoje djece, no razišli su se 2001. godine. Francuski mediji godinama tvrde kako je Delon ljubio još brojne slavne dame, no neke od tih afera nikada nije priznao javnosti, niti je progovorio o njima.

Prije dvije godine doživio je moždani udar, no uspješno se oporavio. Iako više ne glumi, brojne njegove obožavateljice slažu se da i blizu devetog desetljeća života izgleda sjajno.

