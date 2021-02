Film "Jerry Maguire" jedan je od omiljenih u dugim i uspješnim karijerama Toma Cruisea i Renee Zellweger.

Film "Jerry Maguire" je romantična, sportska drama koja je osvojila gledatelje pričom, ali i glumačkim parom Tomom Cruiseom i Renee Zellweger.

U kina je izašla još 1996. te je dobila dobre ocjene gledatelja i filmskih kritičara. Mnogima se svidjela kombinacija tadašnje 27-godišnje slatke "bucke" Renee i 34-godišnjeg Toma toliko da se šuškalo da su par i u stvarnom životu, no oboje su to porekli i ispalo je da su to bile tek želje javnosti.

Zellweger je svojedobno otkrila da joj je uloga u filmu došla u dobrom trenutku. Naime, tog dana kad su ju angažirali za lik Dorothy Boyd bila je na bankomatu i imala je toliko malo novca na računu da nije mogla dići nimalo gotovine.

Jonathan Lipnicki, koji je sa šest godina utjelovio slatkog dječaka Raya, ostavio je dojam na redatelja Cameron Crowa kad se pojavio na setu. Glumac je cijeli dan ponavljao da ljudska glava teži 3,5 kilograma što se svidjelo Crowu pa je taj podatak ubacio u scenarij koji je pisao tri i pol godine.

Puno gledatelja je zapamtilo rečenice iz teksta "Pokaži mi lovu" i "Dobio si me na bok". Upravo zato su postale dio 100 najpopularnijih citata iz filmova.

Film "Jerry Maguire" je bio peti u nizu koji je snimio Cruise, a da je zaradio više od 100 milijuna dolara, a tijekom njegova snimanja se malo osramotio. Naime, nije se sjećao kolegice Bonnie Hunt s kojom je glumio u filmu "Kišni čovjek" 1988. godine. Mislio je da se Bonnie šali kada mu je rekla da su već radili skupa.

Glumica mu to nije zamjerila, a priznala je da joj je najteži dio filma bio što je morala utjeloviti lik Dorotyhine sestre Lauren kojoj se on ne sviđa.

Cruise je otkrio da ga se jako dojmio scenarij za film kada ga je prvi put pročitao. Toliko ga je dirnuo da je zaplakao.

Rijetko tko bi to pretpostavljao, no Renee je imala užasnu tremu prije upoznavanja Toma. "Ušla sam u prostoriju i nekako sam uspjela ne povratiti", ispričala je glumica.

No ubrzo se Zellweger opustila i kliknula je s Cruiseom pa su utjelovili dobar filmski par. Sportska drama "Jerry Maguire" im je jedan od omiljenih projekata na kojima su radili u svojim dugim, zavidnim karijerama.

"To je jedan od najvećih filmova svih vremena", smatra Renee. "Bilo je to lijepo iskustvo", ističe Tom koji je s godinama postao manje omiljen u javnosti i izgubio dosta obožavatelja.

Mnogima se nije svidjela njegova opsjednutost scijentologijom i američki mediji tvrde da mu je upravo to uništilo brakove s Nicole Kidman i Katie Holmes. Zbog kontroverzne vjere ne viđa ni kćer Suri što je još samo jedan dokaz koliko sve to utječe na njega. Strani mediji su se proteklih mjeseci raspisali o njegovoj novoj ljubavi, kolegici Hayley Atwell s kojom snima sedmi nastavak "Nemoguće misije".

Zellweger se također promijenila i drastično smršavila, a godinama se šuška o njezinim kozmetičkim zahvatima, iako ih ona negira.

Inače, 1996. je bila Tomova godina jer je snimio i prvi dio uspješne franšize "Nemoguća misija".