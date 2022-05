Fani Čapalija zablistala je na jednom događanju u Splitu na kojem nije skidala osmijeh s lica.

Bivša Miss Hrvatske Fani Čapalija svojom ljepotom ostavlja sve bez teksta čak i 29 godina nakon što je ponijela tu laskavu titulu, a što je pokazala i na jednom događanju u Splitu koje nije htjela propustiti.

47-godišnja Fani nije skidala osmijeh s lica dok je pozirala okupljenim fotografima u ljetnoj haljini i sandalama, a stajling je začinila i trendi sunčanim naočalama.

Fani je titulu Miss Hrvatske ponijela1993. godine, a do danas je ostala upamćena i njezina legendarna izjava sa svjetskog izbora ljepote.

Naime, na pitanje Piercea Brosnana, koji se tad našao u ulozi voditelja, o tome što misli o dijelu izbora za Miss svijeta u kojem natjecateljice na pozornicu izlaze u kupaćim kostimima, Fani je pomalo zbunjeno, ali simpatično odgovorila "It’s OK", a svoju čuvenu rečenicu stavila je i u opis svojeg profila na Instagramu.

Fani se društvenoj mreži pridružila prije dvije godina i priznala je jednom prilikom da joj je malo neugodno zbog komplimenata kojima je pratitelji obasipaju nakon svake objave.

"Navikla sam uživo jedan ili dva komentara, a tamo odjednom puno. I sad da je to uživo, bilo bi mi neugodno, ali svakome je lijepo kad te pohvali, pogotovo iskreno, od srca. Normalno da mi je drago, ali mi je još malo čudno. To ne postoji od jučer, eto, ja sam među zadnjima došla, ali ništa loše ne vidim u tome, osim ako se pretjeruje i u tome, onda ne, ali takva su vremena", izjavila je Fani za IN Magazin.

