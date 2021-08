Fabio Lanzoni je poznat kao zaštitno lice ljubavnih romana, a u jednom intervjuu je sada priznao da i dalje traži onu pravu.

Glumac i maneken Fabio Lanzoni, poznat diljem svijeta i jednostavno kao Fabio, otvorio je dušu o svojoj neprestanoj potrazi za ljubavi. 62-godišnji Talijan dao je intervju za People te je priznao da još nije pronašao onu pravu s kojom bi se skrasio, no nada se kako će jednoga dana otići pred oltar i zasnovati obitelj.

"Znate, kada zaista volite nekoga, onda je to za zauvijek", rekao je maneken koji se pojavio u nekoliko poznatih filmova kao što su "Zoolander", "Čovječe, gdje je moj auto?" i "Sharknado 5". Ispričao je i što traži u potencijalnoj partnerici.

Žena koja ga može osvojiti mora biti vrckava, ne smije biti opsjednuta društvenim mrežama te mora voljeti prirodu. Priznao je i kako mu je jedna kolegica slomila srce. "Nisam se dobro odnosio prema njoj. Ona se htjela skrasiti, no ja sam bio previše divlji u to vrijeme i nisam shvaćao što to znači", ispričao je u intervjuu, no više detalja od toga nije otkrio. Rekao je samo da se radi o jednoj manekenki.

Fabio je do danas zadržao svoj prepoznatljivi izgled. I dalje ima dugu kosu, a redovito vježba, ne konzumira alkohol ni droge te izbjegava slatko. Kao model se najviše proslavio 90-ih godina, a uglavnom je krasio naslovnice ljubavnih romana. Ispričao je i kako se prvi put osjećao kada ga je netko prepoznao.

Grupa djevojaka prišla mu je u jednom klubu u Miamiju te su mu rekle da izgleda poput muškarca koji je na naslovnici knjiga koje čitaju. "Iznenadio sam se i rekao sam im da sam to ja", kratko je odgovorio. Fabio se inače pojavio na preko 1300 naslovnica knjiga.