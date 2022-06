Elliot Page progovorio je o teškoj depresiji i tjeskobi s kojima se nosio prije nego se deklarirao kao transrodna osoba i u dane najveće slave, koju je postigao zahvaljujući filmu "Juno".

Američki glumac Elliot Page iskreno je progovorio o teškoj depresiji i tjeskobi s kojima se borio prije nego što je objavio vijest da je transrodna osoba te priznao da je želio pobjeći od svojeg tijela, da je imao teške napadaje panike kada bi ga zamolili da nosi haljine na javnim događanjima.

35-godišnji Elliot, koji se deklarirao kao transrodni muškarac u prosincu 2020. godine, 13 godina nakon što je stekao svjetsku slavu u hit-filmu "Juno", sada je otvoreno ispričao u intervjuu za Esquire o beskrajnom osjećaju tjeskobe i nervoze s kojima se nosio prije svoje tranzicije, a također je detaljno opisao neprestanu mržnju i okrutnost s kojima se mora suočiti nakon svega.

Elliot se prvi put našao u središtu pozornosti nakon što je glumio trudnu tinejdžericu Juno MacGuff u filmu iz 2007. godine, u kojem su također glumili Michael Cera, Jennifer Garner i Jason Bateman. No, sada priznaje da su ga gluma u filmu i prisilno odijevanje u haljine tijekom njegove promocije umalo ubili. Kaže da je patio od depresije i anksioznosti, da je imao problema s hranom te da je toliko izgubio na težini da se više puta srušio u nesvijest.

"Kad je Juno bio na vrhuncu popularnosti i u vrijeme dodjele nagrada, zatvorio sam se u sebe, obučen u haljine i štikle nisam bio dobro i nisam znao s kime o tome razgovarati. Volio bih da ljudi shvate da me to s**** doslovno gotovo ubilo. U ranim i srednjim dvadesetima nisam znao kako ljudima reći koliko mi nije dobro. Krivio bih se zbog toga. Živio sam život i moji snovi su se ostvarivali, i sve se to događalo, ali borio sam se s hranom, intenzivnom depresijom, tjeskobom i teškim napadima panike. Mogu li danas povezati probleme samoubojstva među transrodnim osobama? Da, mogu ih povezati. I to ne samo na vrlo svjesni, izravan čin, u određenim trenucima sam toliko smršavio ili kada sam imao jako teške napade panike, nekoliko puta sam kolabirao. Sve te stvari su me vrlo lako mogle dovesti do smrti. Bilo je trenutaka kada sam želio da nisam ovdje", iskreno je ispričao.

Glumac se prisjetio i jednog specifičnog incidenta, kada mu je producentska kuća Fox Searchlight rekla da mora odjenuti haljinu za premijeru filma "Juno" u Los Angelesu unatoč tome što je tražio da nosi odijelo.

Otkrio je i kako su mu se razni ljudi ispričavali što su ga natjerali da obuče nešto za djevojke, navodeći da u to vrijeme nisu znali da je transrodan.

Film "Juno", koji je osvojio Oscara za najbolji originalni scenarij i zaradio još tri nominacije, uključujući i onu za najbolju glumicu, pokrenuo je Elliotovu veliku karijeru, a on ju je uspješno nastavio s ulogama u velikim filmovima i serijama kao što su "The Umbrella Academy", "Inception", "Flatliners" i "X-Men".

Kći Ene Begović u javnosti nakon dugo vremena kao podrška poznatoj teti, što je starija, to je sve sličnija pokojnoj mami +9

Brazilac sa zagrebačkom adresom poslije pobjede otvorio dušu: ''Ignorirao sam Maju Šuput, neugodno mi je'' +26