Marla Maples druga je supruga Donalda Trumpa, a ovih dana fotografi su je uhvatili na plaži u Miamiju.

Glumicu Marlu Maples rijetko posljednjih godina viđamo u javnosti, a druga supruga bivšeg američkog predsjednika i poduzetnika Donalda Trumpa ovih je dana na plaži u Miamiju pokazala svoju zavidnu figuru.

Maples i Trump pred oltar su stali u prosincu 1993., dva mjeseca nakon što je na svijet stigla njihova kći Tiffany. Njihov brak nije uspio te su se pet godina rastali. "Nismo se slagali u pogledima na svijet, a imali smo i drugačiju ideju o odgoju naše kćeri", rekla je Maples za People prije pet godina.

Nakon rastave od Donalda, Marla se preselila u Kaliforniju gdje je sama odgajala kćer. "Bavila sam se new ageom i filantropijom kako bi ostala fokusirana na odgoj svoje kćeri. Prije mi ni na kraj pameti nije bilo da ću je odgajati sama", priznala je onda u intervjuu. Dodala je kako je Trump njihovoj kćeri omogućio visoko obrazovanje te sve što joj je trebalo u financijskom smislu, no sve ostalo je radila ona sama.

Bivša manekenka i glumica Donalda Trumpa je upoznala još 1985. godine na jednom teniskom turniru dok je on još bio u braku s Ivanom. Upravo njihova afera bila je razlog raspada braka Donalda i Ivane, a američki mediji njihovu su vezu promatrali pod povećalom.

Trump je priznao kako se nije htio ponovno vjenčati, no sve se promijenilo kada je Marla ostala trudna. Veliku prašinu pogidao je i predbračni ugovor kojeg je potpisala, no bivši američki predsjednik rekao je kako je to bilo nužno da on može mirno spavati. Nakon razvoda Marla nije dobila bogatstvo kao Ivana, a nekoliko je puta javno rekla da joj je smiješno kada ljudi misle da se zbog rastave obogatila. Trump nije skrivao da je prema svojoj supruzi bio velikodušan u financijskom smislu, no previše prljavog rublja nikada zapravo nisu iznosili u javnosti.

