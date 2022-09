Donna D‘Errico proslavila se u seriji "Spasilačka služba", a sada je otkrila tajnu svog mladolikog izgleda u šestom desetljeću života.

Američka glumica i zvijezda serije "Spasilačka služba" Donna D‘Errico izaziva divljenje fanova svojim mladolikim izgledom i u šestom desetljeću života, a ona im je otkrila u čemu se zapravo krije njezina tajna.

54-godišnja Donna je tijekom snimanja serije koja ju je proslavila pomalo bila u sjeni slavne Pamele Anderson o kojoj se u ono vrijeme najviše pričalo, ali od onda pa sve do danas nije se puno promijenila. U jednom od intervjua otkrila je da to može zahvaliti biljnoj prehrani koje se pridržava i da je veganstvo za nju bilo pravo otkriće.

"Doživjela sam brojne benefite, poput čišće kože, bolje probave, boljeg sna, ali to nije razlog zašto to radim. Radim to zbog životinja. Volim imati zalihe povrća, voća, orašastih plodova i avokada", otkrila je u jednom od intervjua.

Donna uz to izbjegava izlaganje sunce što je više moguće.

"Cijelo vrijeme imam kremu za sunčanje, bez obzira na godišnje doba. Ako želim malo boje, upotrijebit ću sredstvo za samotamnjenje ili hidratantnu kremu u boji. Želim se brinuti za svoju kožu najbolje što mogu i prva stvar koju mogu učiniti je da kloniti se sunca", zaključila je i priznala kako je ponosna na svoj mladolik izgled.

Donna je nekoliko puta pozirala za magazin Playboy, skinula do kraja kako bi prikupila novac za spašavanje žrtava trgovanja ljudima, školovanje ranjivih ljudi i pomaganje preživjelima da se vrate samostalnom životu.

Od 1996. do 2007. godine bila je u braku s rockerom Nikkijem Sixxom iz benda Mötley Crüe i s njim je dobila kći Frankie-Jean Sixx. Par je imao turbulentni brak tijekom kojeg su zbog njegove ovisnosti nekoliko puta prekidali. Sina Rhyana D'Errica ima iz prijašnje veze.

Jedna od najseksi Hrvatica prava je senzacija na plaži na Maldivima, u mikro bikiniju s tangama pokazala je sve svoje čari! +32

Nina Badrić u minici pokazala zgodne noge, ali i objavila zanimljivu poruku: ''Nije čudo da se nisam baš nešto uklopio...'' +31