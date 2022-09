Donatella Versace jedna je od glavnih zvijezda Milanskog tjedna mode, a ni ove godine nisu izostali komentari na račun njezina umjetnog izgleda.

Talijanska modna dizajnerica Donatella Versace privukla je pozornost svojim izgledom i potkanula raspravu kada je izašla na pistu nakon revije svoje modne kuću koja je održana u sklopu Milanskog tjedna mode.

67-godišnja Donatalla nosila je pripijenu crnu haljinu i čizme s platformom dok je pozdravljala razdragane goste na kraju revije, ali sve je ostalo u sjeni njezina lica na kojem se itekako vide rezultati prekomjernih estetskih zahvata, a koji su zapravo uništili njezinu prirodnu ljepotu kojom se mogla pohvaliti.

Danas više nije ni sjena prirodnoj ljepotici kakva je bila na počecima svoje karijere, a iako je teško procijeniti na koliko je zahvata otada bila, najbolji dokaz za to su njezine stare fotografije, a ono što je do danas jedino ostalo prepoznatljivo su njezin osunčani ten i platinasto plava kosa.

S operacijama je počela 1995. godine, a do 1998. godine njezin se izgled već drastično promijenio. Mediji su je početkom 2000-ih sve češće počeli prozivati zbog operacija, no to je nije zaustavilo. Pretjerano korištenje botoksa, izobličene usne i natečeno lice smjestili su je na sam vrh popisa svjetskih zvijezda koje su se zanijele s estetskim zahvatima.

Njezinu izgledu je uvelike pridonio i burni život koji je vodila, a zbog čestog partijanja te uživanja u alkoholu i drogama imala je i psihičke slomove.

Inače, Donatella je modno carstvo naslijedila od svojeg brata Giannija, koji je ubijen 1997. godine.

