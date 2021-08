Deryck Whibley osvojio je svijet s bendom Sum 41 te njihove hitove još danas mnogi pjevuše, a vodio je i razuzdani život zbog kojeg je imao brojne probleme.

Kanadski glazbenik Deryck Whibley proslavio se zahvaljujući bendu Sum 41 koji je početkom novog milenija skupa s Blink 182, New Found Glory i Fall Out Boy bio jedan od najpopularnijih pop-punk bendova.

Sa Steveom Joczom, Richardom Royjem i Jonom Marshallom oformio je bend koji je prvo svirao obrade grupe NOFX, nakon čega su potpisali diskografski ugovor s kućom Island te objavili prvi album "All Killer No Filler". Singl "Fat Lip" s tog albuma postao je planetarno popularan te je do danas ostao njihov najveći hit.

Osim s bendom, glazbu je stvarao i samostalno, a radio je i kao producent te je surađivao s kolegama kao što su Iggy Pop i Tommy Lee. Okušao se i kao glumac, a pojavio se u dva filma.

Dugi niz godina Deryck je partijao i živio ludi rockerski život, no to ga je uvelike stajao zdravlja. Nekoliko puta je na pozornici ozlijedio leđa, no nikada nije prestao odlaziti na turneje s bendom sve dok mu 2014. godine nisu otkazali bubrezi.

Glazbenik se srušio na pod svoje kuhinje nakon što je cijelu noć proveo ispijajući alkohol, a u to vrijeme je imao 34 godine. Čak tri dana proveo je u induciranoj komi te je mjesec dana poslije toga bio u klinici za odvikavanje od alkohola. Kasnije je priznao kako je smatrao da će mu život biti dosadan ako bude trijezan. "Odlično sam se zabavljao dok sam pio i tulumario, no otkako sam trijezan osjećam se puno bolje", zaključio je u jednom intervjuu. U intervjuima je ispričao i kako ga je 2010. godine nakon izlaska u Japanu napalo troje ljudi, zbog kojih je završio u bolnici s ozljedama kralježnice.

Njegov ljubavni život je prije 20 godina bio u fokusu svjetske javnosti, jer je ljubio Avril Lavigne, dok su oboje bili na vrhuncu slave. Par je vezu započeo kada je ona imala 19 godina, a dvije godine prije su bili odlični prijatelji.

Pred oltar su stali 2006. godine u kalifornijskom Montecitu, a na svadbi je bilo tek 110 njima bliskih ljudi. Par je zajedno i nastupao, a činilo se kako njihovu sreću u ljubavi ništa ne može pokolebati. Malo nakon što su proslavili treću godišnjicu braka, Lavigne je predala zahtjev za razvodom.

Šest godina stao vjenčao se za manekenku Arianu Cooper, s kojom je prošle godine dobio sina.