Dennis Quaid gostovao je u showu Ellen DeGeneres u kojem je pokazao i novi izgled, nakon čini se nekoliko estetskih zahvata.

Američki glumac Dennis Quaid gostovao je u showu Ellen DeGeneres u kojem se prisjetio nekih prijašnjih epizoda i njihovih zajedničkih suradnji i uspomena, no ono što je svima zapelo za oko je glumčev izgled.

Naime, činilo se kako 67-godišnji glumac pričajući s Ellen jedva pomiče lice i smije se, a svi su odmah zaključili kako je to posljedica očigledih estetskih zahvata kojima ni on nije odolio.

Dennis je tijekom bogate glumačke karijere imao i bogati ljubavni život i oduvijek je bio na glasu kao veliki šarmer. Pred oltar je stao četiri puta, a posljednja odabranica njegova srca je studentica Laura Savoie s kojom se vjenčao prošle godine, koja je od njega mlađa čak 39 godina.

Par se vjenčao u tajnosti prošle godine u Santa Barbari, a na intimnoj ceremoniji bili su prisutni samo oni i pastor. Dennis je pred Lauru kleknuo tijekom romantičnog putovanja na Havaje, a iznenadili su sve svojom odlukom da stanu prd oltar.

"Volim njezin karakter, njezinu inteligenciju, svjetonazor, a naravno i ljepotu", izjavio je Dennis u intervjuu za People.

Glumac je studenticu poduzetništva upoznao na jednom poslovnom događaju 2019. godine, a oboje su rekli kako je to bila ljubav na prvi pogled. Laura je naglasila kako ni u koga nije bila zaljubljena toliko kao u Dennisa te da to ništa ne može promijeniti.

Quaidu je to inače četvrti brak. S P. J. Soles je u braku bio od 1978. do 1983. godine, 1991. godine vjenčao se s Meg Ryan, koja mu je rodila sina Jacka, no razveli su se 2000. godine. Od 2004. do 2018. godine u braku je bio s Kimberly Buffington, s kojom ima blizance koje im je rodila surogat majka, a prije Laure ljubio je 33 godine mlađu Santu Auzinu.

Procurile nove fotografije nekadašnje seks-bombe, ljepoticu i zvijezdu legendarnog filma teško je prepoznati na prvu! +24

Slatkica burne prošlosti koju pamtimo kao djevojčicu iz hit-serije progovorila o transformaciji koja je sve zabrinula +23