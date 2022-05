David Duchovny vratio se glumi nakon pet godina pauze i time razveselio brojne obožavateljice i obožavatelje.

Američki glumac David Duchovny svjetsku je slavu stekao u kultnoj seriji "Dosjei X" u kojoj je glumio glavnu ulogu zajedno s Gillian Aderson, a od tih je vremena prošlo već gotovo 30 godina.

David će u kolovozu ove godine proslaviti 62. rođendan, a nedavno se vratio glumi, nakon što je prije pet godina odlučio uzeti pauzu te se posvetiti pisanju i pjevanju. Osim u "Dosjeima X" veliki je uspjeh postigao i u seriji "Kalifornikacija" kao Hank Moody, ovih dana snima novi film "The Estate", a snimat će i novu romantičnu komediju "What Happens Later" u kojoj će glumiti i Meg Ryan.

U "The Estateu" će se uz Davida pojaviti i Toni Collette, Anna Faris, Kathleen Turner i Rosemarie DeWitt, a glumac koji je godinama bio miljenik žena na setu je snimljen u gotovo neprepoznatljivom izdanju s brkovima koji su krasili njegovo lice.

David je uz uspješni poslovni, imao poprilično buran privatni život. 2008. godine priznao je da se prijavio u rehabilitacijski centar zbog ovisnosti o seksu, a iste je godine njegov glasnogovornik objavio kako se nekoliko mjeseci ranije rastao od supruge Tee Leoni. Par se mirio i rastajao narednih godina, a 2014. godine službeno su se rastali.

Mediji su često nagađali kako je često varao suprugu, no nikada nisu postojali čvrsti dokazi za to. S Teom je i danas u dobrim odnosima zbog djece, a bivšoj je plaćao i alimentaciju od 40.000 kuna mjesečno.

