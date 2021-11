Claire Danes na sceni je više od 25 godina, a slavna glumica rijetko o svom životu priča u medijima.

Glumica Claire Danes rijeko se posljednjih godina izlaže fotografima, no proteklih dana nisu je zaobišli dok je ležerno prošetala New Yorkom. 42-godišnja glumica na sebi je imala laganu haljinu, a iz kuće je izašla mokre kose.

Rijetki bi je i prepoznali ispod naočala za vid, no lijepa glumica nije prošla nezapaženo. Na sebi nije imala ni trunke šminke, a nije se obazirala na pozornost koju je dobila.

Danes se inače prije 26 godina proslavila ulogom u kultnoj seriji "I to mi je neki život", u kojoj je glumila uz poznatog kolegu Jareda Leta. Karijeru je započela je s manjim televizijskim ulogama prije nego je dobila ulogu Angele koja ju proslavila i donijela joj prvi Zlatni globus u karijeri.

Nakon toga gledali smo je u filmovima "Male žene", "Romeu u Juliju", "The Rainmarker", "Les Miserables","Brokedown Palace", "Igby Goes Down", "Terminator 3", "Obiteljski život" i "Zvjezdana prašina". Trenutačno je najpoznatija po ulozi Carrie Mathison u seriji "Homeland" za koju je nagrađena Emmyjem.

Claire je u braku s kolegom glumcem Hughom Dancyjem, s kojim ima dvoje djece.