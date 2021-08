Chaz Bono rođen je kao djevojčica Chastity i jedino je dijete Sonnyja Bona i Cher, a muškarac je službeno postao 2012. godine.

Sin Sonyja Bona i Cher, 52-godišnju Chaz Bono, koji je rođen kao djevojčica Chastity, snimljen je u rijetkom izlasku u javnost dok je obavljao kupovinu u Los Angelesu.

Chaz je jedino dijete nekad slavnog para, a legendarna pjevačica rodila ga je nakon što je doživjela četiri pobačaja te je nedavno priznala da se ispočetka teško nosila s njegovom promjenom spola.

Cher, koja sada već dugi niz godina zdušno podupire LGBT zajednicu, ove je godine u intervjuu za CNN ispričala kako joj je posebno teško palo kada je na telefonskoj sekretarici čula sinov stari glas no prisjetila se i trenutka kada je shvatila da je njezino jedino dijete zbog transformacije sretnije nego ikad.

Chaz se na promjenu spola odlučio 2009. godine kad je shvatio da je muškarac zarobljen u ženskom tijelu. Službenu potvrdu o promjeni spola dobio je u ožujku 2012. godine i od tada se u svim dokumentima vodi kao muškarac.

O problemima s kojim se nosio prije operacije prvi put je otvoreno progovorio u Oprah showu 2011. godine.

"Život je bio jako težak prije operacije, pogotovo kada sam prolazio kroz pubertet. Nisam znao kako ispuniti tuđa očekivanja i osjećao sam se kao da me vlastito tijelo izdaje. Od atletski građene djevojčice postao sam žena s oblinama i to me užasavalo", kazao je tada.

Chaz se nakon transformacije dugo borio s viškom kilograma, no danas je zadovoljan svojim izgledom, a kako se mijenjao tijekom godine i kako je izgledao kao Chastity pogledajte u našoj galeriji.