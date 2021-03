Bronson Pinchot iz serije "Potpuni stranci" pohvalio se nevjerojatnim gubitkom kilograma tijekom karantene.

Američki glumac Bronson Pinchot, koji je najpoznatiji po ulozi u sitcomu iz 80-ih "Potpuni stranci", tijekom karantene je izgubio gotovo 30 kilograma.

Svojom nevjerojatnom transformacijom pohvalio se za Page Six te je priznao da ga je na gubitak kilograma najviše motivirale njegove snimke iz 2017. godine, kada je sudjelovao u natjecateljskom showu "Battle Of The Network Stars". Pinchot nije bio zadovoljan onime što je vidio.

"To je bio debeli stari tip", kazao je za portal te je otkrio da je nakon toga izbacio svu nezdravu hranu iz kuće i prebacio se na vegansku prehranu, a zanimljivo je da je kilograme izgubio bez imalo tjelovježbe.

Glumac je otkrio i da je zbog viška kilograma i neprestane gladi koju je osjećao prije nego je promijenio prehranu teško spavao no sada više nema takvih problema.

"Ja prije osmišljenog plana zdrave prehrane na biljnoj bazi i ja prije 20 sekundi", napisao je glumac na svojem Instagramu uz fotku na kojoj je pokazao svoju nevjerojatnu transformaciju, a za svoj novi izgled dobio je brojne komplimente.

Pohvalio se i kako sada opet može stati u hlače koje je nosio prije više od 30 godina dok nas je nasmijavao kao otkačeni Balki Bartokomous u seriji koja ga je proslavila.

"Isprobao sam svoju staru odjeću i pristajala mi je. Poprilično sam siguran da sam jedini 61-godišnjak u radijusu od 15 kilometara koji može stati u hlače koje je nosio s 26 godina kada je dvaput dnevno odlazio na aerobik", pohvalio se glumac te je priznao i da se zbog toga osjeća jako dobro.

Glumac je nedavno otkrio i kako je u vrijeme kada je njegova slava bila na vrhuncu bio vrlo nesretan, hipersenzibilan i depresivan, što je dodatno otežavala i loša ljubavna veza u kojoj se našao, no s godinama je svoje probleme riješio odlaskom na terapije.

Bronson je seriji "Potpuni stranci" glumio je od 1986. do 1993. godine, a uz njega je glavnu uloga Larryja glumio Mark Linn-Baker. Bila je to priča o imigrantu s izmišljenog otoka Myposa koji je živio u Chicagu sa svojim rođakom, a zaštitni znak im je bila pjesma "Dance of Joy" i za nju uvježbana koreografija. Bio je tri puta nominiran za nagradu Emmy, uključujući i onu za najboljeg glavnog glumca u komediji.

Krajem 90-ih godina sve više je počeo boraviti u Pennsylvaniji gdje je obnavljao imanja u malenom ruralnom gradiću, posvetivši se svojoj strasti dizajna i obnove. Čak je glumio i u vlastitom reality showu "Projekt Bronsona Pinchota" u kojem se bavio obnavljanjem domova iz 19. stoljeća pri čemu je koristio neke već korištene i prirodne materijale.

Nakon toga se posvetio svojoj drugoj velikoj strasti, a to je snimanje audio knjiga. Snimio ih je više od sto i osvojio je mnoštvo nagrada i priznanja za svoj umješan način čitanja.