Britt Ekland progovorila je o operacijama koje su joj uništile lice i nakon kojih je prolazila vrlo traumatičan period.

Slavna švedska glumica Britt Ekland, koju i dandanas pamtimo kao jednu od najljepših Bondovih djevojaka, progovorila je iskreno o estetskim operacijama kojima se podvrgnula i zaključila kako danas zbog toga itekako žali.

Britt je u filmu u Jamesu Bondu glumila 1974. godine zajedno s Rogerom Mooreom, a za estetske se zahvate odlučila tijekom svojih 50-ih i danas ih opisuje kao najveću životnu pogrešku.

"Svatko ima pravo na svoj izbor. Sve sam to učinila u 50-ima, ali više na to ne bih ni pomislila. Ne želim izgledati drugačije nego što uistinu izgledam. Imala sam osjećaj kao da sam si uništila lice. Kada gledam svoje stare fotografije, snimljene prije zahvata, izgledala sam jako dobro. Ali to tek sada vidim, u ono vrijeme nisam to shvaćala", izjavila je 78-godišnja Britt za Platinum Magazine.

U njezinu slučaju dogodilo se to da zapravo nije dobila tretman koji je očekivala, a liječnik kod kojeg je bila na operaciji u Parizu ubrizgao joj je oko ruba usana nekoliko injekcija Articola, koji se danas vrlo rijetko koristi.

"Besmisleno je prigovarati na račun vlastitog izgleda i htjeti ga promijeniti. Svi idemo u istom smjeru i tu ne možemo ništa učiniti. Važno je brinuti se o sebi na tom putovanju", poručila je glumica.

Britt je nakon operacije bila izložena kritikama i pogrdnim komentarima, a sama je priznala kako je to za nju bilo traumatično iskustvo.

"Morala sam živjeti s novinama koje su objavljivale moje užasne fotografije. Nisu razumjeli da je čovjek koji mi je to učinio izvodio neku vrstu eksperimenta i uništio mi usne. Zbog toga dugo nisam mogla raditi na televiziji niti snimati filmove", ispričala je Britt prije nekoliko godina u emisiji Loose Women.