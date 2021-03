Bonnie Tyler svijet je svojila brojnim hitovima, a sada u 70. godini života kaže da se nikada neće umiroviti te da mladolik izgled održava botoksom.

Britanska pjevačica Bonnie Tyler na svjetskoj se glazbenoj sceni pojavila još krajem 70-ih godina, a svijet je osvojila hitovima kao što su "Total eclipse of the heart", "Holding Out for a Hero" te "It's a heartache".

Danas ima 69 godina, a za britanske medije je progovorila o tajni svog mladolikog izgleda.

"Dvaput godišnje idem na tretmane botoksom i tako već godinama. Na žalost, zbog pandemije koronavirusa posljednjih mjeseci se to promijenilo, ali zasad se dobro držim. Hvala Bogu, smatram da sam dosta fit za svoje godine. I nikada se neću umiroviti. Gledam Toma Jonesa, on je sjajan. Glas mu je snažniji no ikada, a deset godina je stariji od mene", ispričala je pjevačica za The Sun.

Dodala je kako obožava energiju publike dok je ne pozornici. Ikona 80-ih godina prije nekoliko dana je objavila album prepoznatljivog zvuka "The Best Is Yet To Come".

Glazbeno je aktivna već dugi niz godina i to bez pauze, a 2013. godine je predstavljala Veliku Britaniju na Eurosongu i to s pjesmom "Believe in me" u Švedskoj. Zahvaljujući svojim hitovima je bila nominirana za brojne prestižne nagrade poput Grammyja i Brit nagrade.

Bonnie Tyler je od 1972. godine u braku s Robertom Sullivanom, a par nema djece.

Pjevačica je nekoliko puta u medijima javno pričala o boli koju je proživjela kada je imala spontani pobačaj u 40. godini života.