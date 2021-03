Valerie Leon snimila je sa Seanom Conneryjem film "Nikad ne reci nikad", a s Rogerom Moorom "Špijun koji me volio" te serije "The Saint" i "The Persuaders!".

Bivša Bondova djevojka Valerie Leon (77) tijekom svoje glumačke karijere je snimila seksi scene s nekadašnjim miljenicima žena, pokojnim Seanom Conneryjem i Rogerom Moorom.

Naime, Valerie je sa Seanom glumila u filmu o tajnom agentu 007 "Nikad ne reci nikad" iz 1983. Engleskinja je ispričala da je Connery bio perfekcionist i kratku scenu u krevetu su snimali cijeli dan te je provela dosta vremena u njegovom naručju.

"Odbio je da to odradi njegov dvojnik i dok su na setu postavljali rasvjetu, mi smo cijelo jutro proveli u krevetu. No kada je došla njegova supruga Micheline Roquebrune kako bi gledala snimanja, nije mogao dovoljno brzo iskočiti iz kreveta", ispričala je Leon u intervjuu za Daily Mail.

No nitko Seana ne može kritizirati zbog toga jer je Micheline bila poznata po vatrenoj naravi i sigurno joj ne bi bilo ugodno cijelo vrijeme gledati njih dvoje u zagrljaju. Usto, Valerie su zbog njezine ljepote prozvali engleskom Raquel Welch. Naime, glumica Welch je bila seks ikona 70-ih i 80-ih.

Leon još čuva poster od filma "Nikad ne reci nikad" na kojem joj je Connery napisao posvetu. "Za Valerie, do sljedećeg puta kad završimo u krevetu. Sretno, Sean", istaknuo je.

"Bio je seksi i odlično se ljubio", otkrila je kako je bilo snimati s Conneryjem.

Glumica je snimila i film "Špijun koji me volio" iz 1977. s Moorom u kojem je utjelovila hotelsku recepcionisticu. Kaže da joj je Roger bio najdraži od svih kolega s kojima je radila, a među njima su i Michael Caine i Richard Burton.

Skupa su glumili i u seriji "The Saint" iz 60-ih gdje je bila scena utroje u krevetu, no kroz smijeh je ispričala kako je sve zapravo bilo nevino. Valerie se pojavila u jednoj epizodi komične serije "The Persuaders!" koju je režirao Moore, a glumac je u scenu ubacio poljubac s njom koji nije bio u scenariju.

Leon, koja je odbijala scene golotinje i najprovokativnija je bila u filmu "Zeta One" u kojem je bila omotana samo užetom, kaže kako se rado sjeti Rogera i čuva fotografiju s njegovom porukom.

"Draga Valerie, kako sam tada bio mršav, a ti si još i sada. S ljubavlju, Roger", napisao joj je nekoliko desetljeća nakon filma "Špijun koji me volio".

"Bio je zaista drag čovjek", istaknula je glumica.

"Kako ja to gledam, imala sam nevjerojatno sretan život. I naravno, jednom Bondova djevojka, uvijek Bondova djevojka", zaključila je Valerie.