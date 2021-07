James Packer snimljen je na odmoru u Saint-Tropezu u društvu najboljeg prijatelja i još nekoliko ljudi.

Australski milijarder James Packer (53) uživa na luksuznoj jahti vrijednoj 200 milijuna dolara u Saint-Tropezu, omiljenom mjestu za odmor bogatih i slavnih.

Biznismen je bio u društvu najboljeg prijatelja i suradnika Bena Tilleyja i još nekoliko ljudi, no nigdje na vidiku nije bilo njegove djevojke, manekenke Kylie Lim (40) s kojom je od početka 2018. Par je zadnji put fotografiran skupa u svibnju prošle godine dok su odmarali na talijanskom otoku Capriju.

Iako nije bilo njegove drage, James je izgledao dobro raspoložen dok je stajao na palubi, no mnogi se slažu da uopće ne nalikuje na sebe zadnjih nekoliko godina i može se primijetiti da je nakupio višak kilograma. Fotografije pogledajte ovdje.

Milijarder, koji se rijetko pojavljuje u javnosti, nekad je često privlačio pozornost dok je bio s pjevačicom Mariah Carey (51) i par nigdje nije prolazio nezapaženo. Zbog nje je povučeni mogul išao na razna događanja i zabave dok je ranije vodio povučeni život i nije htio medijsku pažnju.

Packer je zaprosio Mariah dijamantnim prstenom od 35 karata vrijednim 13,2 milijuna dolara i činilo se da imaju skladan odnos, no onda su prekinuli 2016. nakon 18 mjeseci veze.

Njihov je raskid bio buran, nisu ostali prijatelji i Carey se nije suzdržavala od komentara na Jamesov račun. Čak je u intervjuima prošle godine otkrila da seksualni dio njihove veze baš i nije funkcionirao pa zato bivšeg nije spominjala u svojim memoarima "The Meaning of Mariah Carey".

James je o njihovu odnosu odlučio progovoriti u biografiji "The Price Of Fortune: The Untold Story Of Being James Packer" u kojoj je napisao da je u razdoblju njihova prekida postao toksičan, a negirao je i da su nakon raskida zaruka postigli dogovor o novčanoj naknadi koju joj je isplatio. Objavio je i da je pjevačica na početku bila zabavna, ali da se mentalno nalazi na jako mračnom mjestu.

Opisao ju je kao ludu, međutim kasnije je i sam primljen u rehabilitacijski centar u ožujku 2018. godine zbog problema s mentalnim zdravljem s kojima se borio otkad su bili zajedno.

Nakon prekida pjevačice i milijardera američki mediji su pisali da je Mariah prodala zaručnički prsten. Točnije, prema pisanju New York Posta, njoj blizak izvor potvrdio je da je prsten prodao jedan od njezinih menadžera, i to draguljaru iz Los Angelesa za 2,78 milijuna dolara. O spornoj prodaji navodno je potpisan i ugovor o povjerljivosti, što znači da svi detalje nikada neće biti poznati i potvrđeni.

James se jedno vrijeme borio s anksioznošću i depresijom, ali u javnosti se o tome nije puno govorilo i pisalo.

"Sretan sam što sada živim mirnim životom", istaknuo je svojedobno Packer.

Inače, milijarder iza sebe ima dva razvoda. Prva supruga mu je bila glamurozni model Jodhi Meares (50) od koje se razveo nakon tri godine. S drugom suprugom, pjevačicom Ericom Louise se oženio 2007. i dobili su troje djece. Razveli su se 2013., a ostali su u prijateljskim odnosima.

Jamesovo bogatstvo se procjenjuje na 2.5 milijardi dolara, a milijarder je sin medijskog mogula Kerryja Packera i Roslyn Packer. Unuk je Sir Franka Packera. Naslijedio je kontrolu nad obiteljskom tvrtkom Consolidated Press Holdings Limited, kao i ulaganja u Crown Resorts koji ima u vlasništvu kasina u Londonu i Australiji.