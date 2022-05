Mediji zadnjih godina dosta pišu o plastičnim operacijama kojima se navodno podvrgnuo pjevač Axl Rose, što je legendarni glazbenik opet potaknuo svojim pojavljivanjem na nedavnom nastupu.

Axl Rose, vođa grupe ''Guns N' Rosesa'' zajedno s američkom pjevačicom Carrie Underwood, ovog vikenda na festivalu u Kaliforniji otpjevao je dvije pjesme. Zajedno su izveli poznate hitove pjesama ''Sweet Child O' Mine'' i ''Paradise City''.

Kada su vidjeli zadovoljstvo publike odlučili su se otpjevati i jedan dodatan GN'R klasik ''Welcome To The Jungle'' Snimku oba naslova možete pogledati ovdje.

Country pjevačicu veoma je iznenadio dolazak Axlea te mu je od sreće priopćila: ''Još uvijek ludim! Hvala ti, Axl Rose, što si mi ostvario životni san“.

Carrie ne skiva kako je veliki fan grupe GN'R, a nosila je i majicu benda tijekom nastupa. Jednom prilikom izjavila je da je zbog koncerta Gunsa ostavila muža s djecom i zaputila se u Las Vegas na kocert. Pjevačica kaže kako joj je to bio životni san koji je mislila da se neće nikad ostvariti. No, ipak se ostvario jer je to bila prilika koju nije smjela propustiti.

Mediji zadnjih godina dosta pišu o plastičnim operacijama kojima se navodno podvrgnuo američki pjevač Axl. Obožavatelji su već u nekoliko navrata istaknuli kako je vidljivo da su se crte lica legendarnog Guns N’ Rosesa izmijenile tijekom godina.

Već je godinama jasno da Axl ne izgleda poput mladića koji je nekoć žario i palio svjetskom scenom, a čini se kako je život rock zvijezde uzeo danak. 59-godišnji Axl navodno se ne može pomiriti činjenicom da stari, a to pokušava sakriti brojnim estetskim zahvatima kojima se podvrgnuo. Niz zahvata učinio ga je neprepoznatljivim, a dosad je poznato da je Axl bio na korekciji nosa, što je i sam potvrdio.

U nekom trenutku su se pojavile i informacije da je pjevač bio na presađivanju kose, a pokušao je ispeglati i bore. Iako je očito bio na tretmanu botoksom i zatezanju lica, Rose to nikada nije javno priznao.

Axl Rose se inače od djetinjstva bori s psihozama, koje su mu liječnici dijagnosticirali još dok je bio dječak. "Lijekovi mi pomažu da prebrodim stres", rekao je jednom prilikom. Pjevač je od samih početaka karijere poznat po svom ponašanju, a prije je šokirao javnost na svakom koraku.

Slavni neženja izazvao pomutnju svojim isklesanim tijelom, ali i novim imidžem, pogledajte kako je reagirao kada je ugledao paparazze! +23

Iris Rajčić objavila fotografije priprema za vjenčanje s Livajom, jednim detaljem oduševila je navijače Hajduka! +26