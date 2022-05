Ashley Judd pojavila se na odavanju počasti svojoj preminuloj majci Naomi Judd, gdje je najveću pažnju privlačila svojim licem i izgledom.

Holivudska glumica Ashley Judd pojavila se na odavanju počasti svojoj pokojnoj majci i slavnoj country pjevačici Naomi Judd koja je tragično preminula u travnju ove godine, samo dan prije nego što je primljena u Kuću slavnih country glazbe.

53-godišnja Ashley tom je prilikom održala prigodan govor i naglasila kako je njezina majka inspiracija svim ženama, a ono čime je privlačila dodatne poglede je njezino lice, očito uništeno brojnim tretmanima, a za što ima svoje objašnjenje.

Naime, već se nekoliko puta našla na udaru kritika nakon, a brojni obožavatelji napali su je te su joj se rugali na račun izgleda i zbog plastičnih operacija. Nakon toga je otkrila kako je počela uzimati botoks kao lijek jer se mučila s migrenama, a nije ostala dužna ni onima koji su joj se rugali.

"Ono što ja znam je da bolujem od migrena, više od godinu dana i da ona pogađaju jedno na četiri kućanstva diljem SAD-a. To je treća najraširenija bolest na svijetu. Jesam li išla na botoks? To je standardni tretman bolesti koju imam. Moje osiguranje plaća 31 injekciju svakih 12 tjedana. Neki prijatelji predložili su mi da ne objavljujem ovu medicinsku činjenicu jer se može upotrijebiti protiv mene, ali mislim da moram biti iskrena. Sram treba biti one koji izvrću moje riječi", poručila je glumica.

Osvrnula se i na uspoređivanje njezina izgleda od prije nekoliko godina s onime danas.

"Ono što znam je da su me mizoginisti na Twitteru ubijali uspoređujući novu mene s onom idealiziranom prije debljanja. Moje konvencionalno mršavo, atletsko, lijepo tijelo i mršavije lice samo su jedna strana istog patrijarhalnog novčića", istaknula je.

Ashley je inače poznata po brojnim uspješnim serijama i filmovima, a za svoje je uloge dobivala i brojna priznanja.

