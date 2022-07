Zvijezda serija za djecu i mlade Amanda Bynes uhvaćena je od strane paparazza u Los Angelesu, a uočeno je kako više nema zaručničkog prstena.

Američka glumica i pjevačica Amanda Bynes uhvaćena je fotoaparatima paparazza pri izlasku po kavu u Los Angelesu.

Najpoznatija je ostala po ulogama u tinejdžerskim filmovima ''Ona je najbolja'', ''Sve što djevojka može poželjeti'' i seriji ''Amanda show''.

Nekad je bila prava slatkica, a sad je neprepoznatljiva nakon što se godinama borila s drogom i nekoliko puta bila u bolnici za odvikavanje.

Njezini problemi počeli su 2012. godine, kada je uhićena zbog vožnje pod utjecajem opijata. Godinu dana kasnije uhvaćena je i kako puši marihuanu u lobiju zgrade u New Yorku u kojoj je živjela, a tada je stakleni bong bacila je na policajce s 36. kata. Iste je godine izazvala požar pred kućom ljudi koje nije poznavala, nakon čega je stavljena pod nadzor.

Amanda je potom puštena na slobodu početkom ove godine nakon što je sudac procijenio da je sposobna brinuti se sama o sebi.

Amanda je imala samo sedam godina kada se počela baviti glumom, a već s 13 je vodila vlastiti show. Priznala je kako joj je medijska pozornost bila užasno stresna, pa je bijeg potražila u drogama i alkoholu. Godinama se pokušavala izvući iz ralja ovisnosti, a to joj je navodno uspjelo početkom prošle godine, nakon čega je dobila diplomu za modni dizajn.

2020. godine zaručila se za svog partnera Paula Michaela, a u njihovoj je vezi također bilo burno.

U travnju ove godine Amanda je zvala policiju jer je vandalizirao kuću svoje majke i gledao porno filmove, a glumica ga je zatekla.

S obzirom da je sada uhvaćena bez zaručničkog prstena, počinju šuškanja da je došlo do kraja veze sa zaručnikom.

Prošlog mjeseca Amanda je rekla da bi bila odlična ideja ponovno pokrenuti sitcom ''What I Like About You'', u kojem je glumila Holly Tyler u četiri sezone od 2002. do 2006. godine.

''Ne nedostaje mi gluma, ali mi se svidio ovaj show'', rekla je Bynes za TMZ.

''Rado bih se vratila glumi da se oporavim. Bilo bi sjajno iskustvo nastaviti show'', završila je.

