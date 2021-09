Amanda Bynes na svjetskoj je sceni još odmalena, a posrnula glumica već dugi niz godina ima problema s ovisnosti o drogama i alkoholu.

Posrnula glumica Amanda Bynes navodno najmanje do 2023. godine ostaje pod skrbništvom svojih roditelja, što je sud odredio još 2014. godine zbog problema koje je imala s ovisnošću. Lynn i Rick Bynes i dalje će brinuti o financijama i karijeri svoje kćeri, koja po odluci suda nije i dalje sposobna sama odlučivati o ključnim stvarima u svome životu. Američki mediji objavili su ovih dana tek kratku informaciju o svemu, no točni detalji još nisu poznati javnosti.

Amanda je na svjetskoj sceni još odmalena, a svakim svojim istupom posljednjih godina šokira javnost. Bivša dječja zvijezda godinama je koketirala s raznim opijatima, a nekoliko puta bila je u klinici za odvikavanje. Na jednom od posljednjih liječenja upoznala je i sada već bivšeg zaručnika Paula Michaelsa, koji joj je pomogao da ostane na pravom putu, a zbunjujuće objave koje je imala njezinim fanovima su dale naslutiti u jednom trenutku da se par pomirio te da čeka dijete. Po posljednjim informacijama, glumica nije više trudna, no nije poznato je li sve izmislila ili je zaista rodila. Trenutačno živi na američkoj obali sa svojom obitelji, no njezin odvjetnik nije odavao previše detalja o točnoj lokaciji, već je samo rekao da radi na sebi kako bi se što prije oporavila i vratila na pravi put.

Glumica se godinama bori s bipolarnim poremećajem te ovisnošću o drogama i alkoholu, a kliniku za odvikavanje nekoliko je puta napuštala i vraćala se onamo. Njezini problemi počeli su 2012. godine kada su je uhvatili u vožnji pod utjecajem opijata, a godinu dana kasnije uhvatili su ju dok je pušila marihuanu u lobiju zgrade u New Yorku u kojoj je živjela, a stakleni bong bacila je na policajce s 36. kata. Iste je godine izazvala požar na prilazu ljudi koje nije poznavala i tada joj je određen 72-satni psihijatrijski nadzor.

Prije nekoliko je godina svog oca optužila za seksualno napastovanje, no tužbu je brzo povukla te je objasnila kako ju je "mikročip u njezinoj glavi natjerao ju je da kaže sve to, ali i da je on taj koji je naredio da ju mikročipiraju". Planirala je i veliki povratak u Hollywood, no zaključila je pak kako je najbolje da se vrati liječenju. Upravo povratak pred kamere predstavljao je veliku opasnost za njezino mentalno zdravlje jer je bila pod velikim stresom dok je odlazila na audicije.

Bynes je imala samo sedam godina kada se počela baviti glumom, a vlastiti show je vodila s 13 godina. Nerijetko je govorila kako joj je medijska pažnja bila jako stresna te da se nije znala s time nositi, a upravo zato je posegnula i za drogama te alkoholom. Posljednjih mjeseci bavi se modom, a nedavno je dobila i diplomu iz modnog dizajna. Ne isključuje da će se jednom vratiti glumi, no zasad smatra kako joj to nije najmudrija odluka. Najviše je posvećena zdravlju, a skrbništvo koje roditelji imaju nad njom nije previše komentirala posljednjih godina.