Nakon što je objavila da piše knjige te da je posvećena zdravoj prehrani, Alicia Silverstone se odlučila vratiti pred kamere, no previše detalja se zasad još ne zna.

Holivudska glumica Alicia Silverstone uživala je u lijepom vremenu te je iskoristila sunčane dane za šetnju sa svojim psima u Los Angelesu. Fotografi su lijepu glumicu uhvatili u ležernom izdanju bez trunke šminke, a 45-godišnja Alicia uživala je u pauzi od velikog filma u kojem navodno ima jednu od većih uloga.

Silverstone rijetki danas prepoznaju, a dugo godina je bila potpuno izvan svoje branše.

Plavokosa glumica proslavila se ulogom Cher Horowitz u filmu "Djevojke s Beverly Hillsa", no danas živi povučenijim životom i to tako posljednjih 20 godina nakon što se odlučila povući iz Hollywooda. Nakon što je objavila da piše knjige te da je posvećena zdravoj prehrani, odlučila se vratiti pred kamere, no previše detalja se zasad još ne zna.

Odluci da se povuče iz Hollywooda navodno je doprinijelo to što su ju počeli nazivati debelom nakon što je prikupila nekoliko kilograma viška.

"Zvali su me debelom djevojkom, no to me nije potaknulo da idem na dijetu i dokažem se, već sam reagirala potpuno suprotno. Nisam htjela biti slavna", rekla je Alicia u jednom intervjuu prije nekoliko godina. Istaknula je kako joj je sve to teško palo jer je holivudski život bio dosta kompliciran.

Iza nje je brak s glazbenikom Christopherom Jareckim, s kojim se vjenčala 2005. godine i dobila sina, a razveli su se 2018. godine. Detalje iz privatnog života Alicija rijetko priča u javnosti, a već je ranije govorila kako sumnja da će se to ikada više promijeniti.

