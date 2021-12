Kći Maurizija Guccija i Patrizije Reggiani, Alessandra Gucci, danas ima 44 godine, a jedno se vrijeme bavila modnim dizajnom.

Najiščekivaniji film godine po mnogima je "Dinastija Gucci" s Lady Gagom i Adamom Driverom u glavnim ulogama, a film je nakon 26 godina ponovno u centar pažnje stavio ubojstvo Maurizija Guccija te priču o njegovoj obitelji. Dok svi bruje o kontroverznoj "crnoj udovici" Patriziji Reggiani, svjetla reflektora su ponovno uperena i u kćeri koje je dobila u braku s Guccijem.

Reggiani je u intervjuu iz 2016. godine ispričala kako su njezine kćeri prekinule bilo kakav kontakt s njom, a Alessandra i Allegra su naslijedile čak 400 milijuna dolara nakon očeve smrti. Alessandra danas ima 44 godine, no posljednja dva desetljeća držala se podalje od javnosti.

Iako nikada nije radila za modnu kuću koja nosi njezino prezime, Alessandra se dugo godina bavila modnim dizajnom. Za svoju tvrtku AG dizajnirala je torbe, a počast svojoj obitelji dala je tako što je svoje dizajne imenovala po ocu Mauriziju i djedu Rodolfu. Posljednju luksuznu kolekciju izdala je 2010. godine.

Ona i sestra naslijedile su očeve luksuzne jahte Avel i Creole, a upravo Alessandra obožava jedrenje baš poput svog pokojnog oca. Neke od najljepših uspomena koje ima na njega upravo su s njihovih putovanja. Skupa s Allegrom još od njegove smrti jedrenje uzima vrlo ozbiljno te sestre na taj način odaju počast svom ocu.

Obje žive u Švicarskoj sa svojim partnerima i djecom, a osim kuća ondje, naslijedile su vile u New Yorku, St. Moritzu i Milanu, pišu svjetski mediji.

Majci su 2017. godine odbile platiti nagodbu za razvod braka, no kad je slučaj dospio do talijanskog Vrhovnog suda, Reggiani je ipak dobila što je tražila. Sada godišnje prima mirovinu u iznosu od 1,47 milijuna dolara jer je Gucci prije smrti potpisao ugovor kojim joj je pristao toliko uplaćivati do kraja njezina života.

Podsjetimo, Reggiani je 1998. osuđena na 29 godina zatvora, no kazna joj je smanjena zbog dobrog ponašanja i na slobodi je od 2016.

