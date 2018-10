Sjajna kampanja "Kosa kao remek djelo" svečano predstavljena u poznatom zagrebačkom salonu AD Hair.

Početak jesenske sezone u modnom i beauty svijetu svake godine donosi nove trendove, koji su jasno zacrtani i mnogo prije službenog početka same sezone.

Ove godine, svjetski hair trendovi mogu se pronaći u raskošnoj paleti jesensko – zimskih toplo/hladnih tonova, koji variraju od srebrno - ledeno plave do gotovo potpuno crne, s tamnim plavim odsjajem. Cinnamon Swirl, Toasted Coconut, Ombre Caramel, Buttery Blonde ili pak Merlot Wine i Cold Brew, osim što neodoljivo evociraju na najfiniju hranu i piće, označavaju must have hair trendove koji su zapalili modne piste svjetskih metropola na ovogodišnjim fashion week-ovima te bili prisutni u brojnim beauty editorijalima najpoznatijih svjetskih modnih tiskovina poput Vogue-a i Harpers Baazara.

Klaudija Klemenović (Foto: Goran Perešin)

Sve ove trendove, točnije njih ukupno 15, u frizerske salone diljem Hrvatske donosi jedna od najpoznatijih i najuspješnijih beauty kompanija s gotovo stogodišnjom tradicijom – Keune Haircosmetics. Njihovi frizeri i stručnjaci pomno su analizirali beauty trendove zacrtane za novu sezonu, proučili savjete i prijedloge od najpoznatijih svjetskih hair stilista i sve to pretočili u veliku kampanju nazvanu "Kosa kao remek djelo". Naime, poznata je izreka kako je kosa naš najljepši ukras te kako je od iznimne važnosti način na koji ju nosimo i prije svega, njegujemo. Stoga je Keune izabrao svojih top 10 ambasador - frizerskih salona, ili slikovitije rečeno – hair umjetnika, koji će tokom iduća dva mjeseca prikazati svaki od navedenih 15 trendova na kosama svojih klijentica, koje će pak u ovom slučaju označavati njihovo slikarsko platno.

Nina Mia Čikeš (Foto: Goran Perešin)

Prvi salon, u kojem je ujedno i predstavljena ova glamurozna kolor kampanja, popularni je zagrebački studio ADHair. Vlasnik salona Antonio Draženović, poznat po prelijepim raskošnim valovima i vješto napravljenim balayage pramenovima, koje s nevjerojatnom lakoćom izrađuje za svoje vjerne klijentice, zajedno s partnericom prikazao je dva trenda za ovu sezonu na prekrasnim modelima.

Vlaho Arbulić (Foto: Goran Perešin)

Predstavljanje kampanje podržale su i poznate osobe iz hrvatskog javnog života, poput IT djevojke Nine Mije Čikeš, modela i glazbenika Vlahe Arbulića, Ivana Penezića i Gorana Beloševića iz grupe Pravila igre i mnogih drugih. Ova mini beauty turneja nakon Zagreba seli se u Osijek, potom u Split i Rijeku, gradove u kojima njihove brojne trendsetterice sa nestrpljenjem očekuju otkrivanje novih must have hair trendova, koje će sa zasigurno s velikim zadovoljstvom nositi na vlastitim modnim pistama – gradskim ulicama.