Radi se o 22-godišnjoj manekenki Kendall Jenner koju je svjetska javnost upoznala u reality showu njezine slavne obitelji "Keeping Up With The Kardashians".

A njezina se mama Kris Jenner koju opravdano nazivaju "mozgom operacije Kardashian", nakon što je od najstarijih kćeri Kim, Kourtney i Khloe napravila senzacije, okrenula Kylie i Kendall te im također omogućila milijune na računima. Kendall je tako brzo postala vrlo tražena manekenka, dok je Kylie izgradila beauty carstvo te bi uskoro trebala postati najmlađa milijarderka u povijesti.

Kendall je u međuvremenu ukrasila gotovo sve prestižne modne naslovnice te nosila brojne važne revije, a postala je i Victoria's Secret anđelica. To je razbjesnilo brojne mlade djevojke u ovom svijetu koje svakodnevno odlaze na castinge te priželjkuju sve to, dok se Kendall samo pojavila i dobila sve za što nije naporno radila godinama.

Kendall Jenner (Foto: Getty)

A posljednji intervju koji je dala LOVE časopisu razbijesnio je i jednu poznatu domaću manekenku, Trogiranku Farettu Radić koja već godinama uspješno gradi karijeru u inozemstvu, a zadivila je i dizajnericu Victoriju Beckham koja je jednom prilikom na Instagramu objavila fotografiju s njom nakon revije.

Podsjetimo, Kendall je pozirajući u toplesu u spomenutom časopisu izjavila sljedeće: "Od početaka sam bila vrlo izbirljiva po pitanju toga koje ću revije odrađivati. Nikada nisam bila jedna od onih cura koje bi radile 30 revija po sezoni ili štogod te cure radile. No imala sam milijun poslova, i to ne samo revija. Cijela ta kombinacija u jednom mi je trenutku postala previše i počela sam paničariti. Morala sam usporiti, jer sam bila na rubu živčanog sloma."

Faretta je na svojim pričama na Instagramu objavila fotografiju manekenke te njezinu izjavu, a preko nje je dopisala svoj ljutiti komentar: "Doista?!?!?!?!?! Biti lijen ne znači biti izbirljiv. Mi radimo (!) jako naporno, no to ne možeš reći za sebe. I nakon svega se još usuđuješ ovako razgovarati?!"

Kendall Jenner Faretta (Foto: Instagram)

Zanimljivo, prije naše manekenke slično je za Kendall javno izgovorila i njezina kolegica Lexi Boling, no ona je zatim uhvaćena na Instagramu kako ismijava Kendall što ju je umalo koštalo karijere. Naime, Lexi je 2015. godine objavila fotografiju Kendall iz backstagea na kojoj je zaista loše ispala, a zatim ju je počela ismijavati "kako nikada nije ispala bolje", referirajući se kako ne zaslužuje biti tamo gdje je.

Kendall Jenner (Foto: Getty Images)

Faretta je samo jasno i glasno rekla ono što većina misli, no očito se ne usuđuje reći jer ipak se radi o moćnom medijskom klanu koji za slavu ruši sve pred sobom.

No Kendallin profil zatrpan je komentarima kako nju i mamu Kris može biti sram zbog takvih bahatih izjava, međutim, još se niti jedna nije javno oglasila.