Nakon nešto manje od dvije godine veze australski tenisač hrvatskih korijena Bernard Tomić ostavio je zgodnu manekenku.

Tenisač Bernard Tomić ponovno se našao u središtu pozornosti. Ovog puta pažnju nije privukao razuzdanim noćnim provodom već prekidom ljubavne veze. I tu ne bi bilo ništa čudno da za prekid njegova sada već bivša djevojka nije saznala - iz novina!

"Bio sam s njom oko godinu i pol, ali više nisam. Sad sam opet solo", izjavio je Tomić u jednom intervjuu i poprilično šokirao 21-godišnju manekenku Emmu Blake-Hahne koja je vijest o prekidu pročitala u jednom listu.



"Prilično sam zbunjena... Nisam imala pojma da Bernard i ja više nismo zajedno... Ni u jednom trenutku nije se činilo da nam je veza u krizi. Nažalost, ne mogu doći do njega pa ni sad ne znam što se zapravo desilo", rekla je šokirana ljepotica za Woman's Day.

Nenadani prekid uslijedio je nakon što je australski tenisaš hrvatskih korijena nakon samo tri dana dobrovoljno izašao iz reality showa "I'm A Celebrity… Get Me Out Of Here!", a zbog svog nesvakidašnjeg poteza mediji su ga već prozvali "bahatim i umišljenim".