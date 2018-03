Sonja Kovač ovog je puta svojom objavom posebno razveselila jednog gospodina.

Sonja Kovač, naša poznata influencerica, često putuje jer ju to inspirira za mnogobrojne objave na društvenim mrežama.

Ovaj je put Sonja objavila fotografiju s plaže. U roza badiću i u pletenicu izvezene kečke, Sonja je okrenula leđa i pokazala kako je pred njom prizor iz snova.

Dok ona uživa u pogledu na veliko plavetnilo, njezini obožavatelji uživaju u njezinim objavama. Jedan je bio posebno oduševljen.

''Kada bih te opisivao nekom drugom, teško da bi on shvatio i uvidio kolikom ljepotom ustvari ti zračiš. Ta predivna kosa tvoja koja je nekako najljepša dok ju povjetarac nosi, te okice najdivnije koje kad bi me ugledale ujutro pri buđenju bih se osjećao kao najsretnija osoba na svijetu, to lice koje ne mora biti zaštitno nikakvog proizvoda ili časopisa da bi se meni svidjelo, taj osmijeh kojim osvajaš mnoga srca, a posebno moje. Ta vedrina kojom ti zračiš i činiš da se osobe pored tebe osjećaju posebno, usrećuješ mnoge, a posebno bi mene. Lijepo je što postojiš i što si se rodila u vrijeme kad i ja, da ti se mogu diviti, da mi samim svojim postojanjem uljepšaš dan, večer, život…'', napisao je muškarac koji se na društvenim mrežama predstavlja pod pseudonimom Gentleman.